Тягнибок: Украина теряет те перспективы, которые у нас появились 4 года назад (4 новости) «В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром.…»