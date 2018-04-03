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Тягнибок: Украина теряет те перспективы, которые у нас появились 4 года назад

Тягнибок: Украина теряет те перспективы, которые у нас появились 4 года назад (4 новости)

«В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром.…»

На Пасху общественный транспорт будет работать дольше, а в поминальные дни организуют подвоз к кладбищам

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Канал 112 Канал 112  ·  03.04.18, 11:56 В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром. Об этом сообщает "Украинская правда".…
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