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У берегов США произошло мощное землетрясение

У берегов США произошло мощное землетрясение (4 новости)

«Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Калифорния в США»

У побережья американского штата Калифорния (США) поздно вечером в четверг, 5 апреля, произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая службы США (USGS).

Эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 19:29 по времени UTC (22:29 по Киеву).

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6
В Сальвадоре произошло землетрясение магнитудой 6

Did You Feel the M5.3 EQ that just took place off the Channel Islands, CA? Please let us know here: https://t.co/cHMIb35SOk pic.twitter.com/qhgXpT166c

— USGS (@USGS) 5 апреля 2018 г. В январе этого года в Калифорнийском заливе также произошло сильное землетрясение. В тот же дент землетрясение магнитудой 5,7 произошло у западного побережья Камчатки.

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ФОТО К НОВОСТИ: «У берегов США произошло мощное землетрясение»
Фото Вблизи Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Фото Вблизи Калифорнии произошло землетрясение
Фото В США произошло землетрясение
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Новое Время Новое Время  ·  06.04.18, 03:31 Геологическая службы США (USGS) сообщает, что у побережья штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.04.18, 04:47 У побережья американского штата Калифорния 6 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила Геологическая службы США.Эпицентр землетрясения зафиксировали в 29 километрах к востоку от…
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 05:41 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в штате Калифорния в США.
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