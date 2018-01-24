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У Чернігові маршрутка влетіла у тролейбус - постраждали 12 людей. ФОТО, ВІДЕО

У Чернігові маршрутка влетіла у тролейбус - постраждали 12 людей. ФОТО, ВІДЕО (4 новости)

«У результаті аварії постраждали понад 9 осіб»

У Чернігові 24 січня зіткнулися маршрутка і тролейбус, внаслідок чого постраждали 12 осіб.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
UAinfo UAinfo  ·  24.01.18, 13:38 Водій маршрутки не впорався із керуванням та допустив зіткнення із тролейбусом.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.01.18, 16:10 У результаті аварії постраждали понад 9 осіб
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