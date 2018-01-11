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У Китая произошел взрыв на горящем танкере, есть угроза загрязнения атмосферы (7 новостей и 2 видео) «Спасательные работы приостановлены»

На данный момент над местом столкновения находится самолет, который продолжает поиски пропавших без вести членов экипажа танкера. Как сообщает в четверг утром, 11 января, Министерство транспорта Китая, меры, предпринятые китайскими пожарными, не дали желаемых результатов.

Поэтому, чтобы избежать дальнейших аварий, спасателям пришлось удалиться на безопасное расстояние.

Обновлено в 09:33 В сети появилась видеозапись панамского танкера Sanchi, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.

СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов на Донбассе

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