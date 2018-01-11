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УРА-Информ УРА-Информ · · Обновлено в 09:46
· Взрыв · Море
У Китая произошел взрыв на горящем танкере, есть угроза загрязнения атмосферы

У Китая произошел взрыв на горящем танкере, есть угроза загрязнения атмосферы (7 новостей и 2 видео)

«Спасательные работы приостановлены»

На данный момент над местом столкновения находится самолет, который продолжает поиски пропавших без вести членов экипажа танкера. Как сообщает в четверг утром, 11 января, Министерство транспорта Китая, меры, предпринятые китайскими пожарными, не дали желаемых результатов.

Поэтому, чтобы избежать дальнейших аварий, спасателям пришлось удалиться на безопасное расстояние.

Обновлено в 09:33 В сети появилась видеозапись панамского танкера Sanchi, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.

СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов на Донбассе
СММ ОБСЕ за сутки зафиксировала около 300 взрывов на Донбассе

Обновлено в 09:46 Взрыв на танкере, который перевозил 136 тысячи тонн газового конденсата, создаёт потенциальную угрозу для экологии.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Китая произошел взрыв на горящем танкере, есть угроза загрязнения атмосферы»
Фото В Китайском море на горящем танкере произошел взрыв
Фото Горевший у Китая танкер взорвался
Фото У Китая взорвался танкер, есть угроза загрязнения атмосферы
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Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 04:04 На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошёл взрыв.
Апостроф Апостроф  ·  11.01.18, 07:46 На борту нефтяного танкера Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у берегов Китая, произошел взрыв, последствия которого серьезно угрожают экологии.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.01.18, 08:28 Спасательные работы приостановлены.
Фокус Фокус  ·  11.01.18, 09:11 На панамском нефтяном танкере, который столкнулся с гонконгским сухогрузом и загорелся в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  11.01.18, 09:33 В сети появилась видеозапись панамского танкера Sanchi, который загорелся после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.
Газета День Газета День  ·  11.01.18, 09:46 Пресс-служба министерства транспорта КНР сообщила о том, что на панамском нефтяном танкере SANCHI, который загорелся после столкновения с сухогрузом в Восточно-Китайском море, произошел взрыв. Об этом…
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У Китая произошел взрыв на горящем танкере, есть угроза загрязнения атмосферы

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