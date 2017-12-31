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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 14:30
· Площадь
У Кличко рассказали о развлекательной программе в новогоднюю ночь

У Кличко рассказали о развлекательной программе в новогоднюю ночь (6 новостей)

«В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева»

Для киевлян и гостей столицы, которые решили праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.

Обновлено в 13:32 В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Обновлено в 14:30 Во время новогодних и рождественских праздников полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Например, в новогоднюю ночь на службу заступит 1500 правоохранителей, среди них также взрывотехники и кинологи. Больше всего полицейских будет в центре Киева, а также возле основных праздничных локаций в каждом районе города. СМОТРИ ЕЩЕ: Где сегодня в Киеве пройдут продуктовые ярмарки. Адреса

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  31.12.17, 12:12 Для киевлян и гостей столицы, которые желают праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 12:58 В КГГА поделились развлекательной программой для киевлян и гостей столицы, которые решили праздновать Новый год на Софийской площади.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.12.17, 13:32 В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  31.12.17, 14:30 Во время новогодних и рождественских праздников полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Например, в новогоднюю ночь на службу заступит 1500 правоохранителей, среди них также взрывотехники и кинологи.…
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