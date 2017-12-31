У Кличко рассказали о развлекательной программе в новогоднюю ночь (6 новостей) «В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева»

Для киевлян и гостей столицы, которые решили праздновать Новый год на Софийской площади, подготовили насыщенную развлекательную программу.

Обновлено в 13:32 В новогоднюю ночь в столице порядок будут охранять полторы тысячи правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Обновлено в 14:30 Во время новогодних и рождественских праздников полиция Киева будет работать в усиленном режиме. Например, в новогоднюю ночь на службу заступит 1500 правоохранителей, среди них также взрывотехники и кинологи. Больше всего полицейских будет в центре Киева, а также возле основных праздничных локаций в каждом районе города. СМОТРИ ЕЩЕ: Где сегодня в Киеве пройдут продуктовые ярмарки. Адреса