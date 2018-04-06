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Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 14:02
· Радикальная партия
У Ляшко сознались, что берут часть денег на партию у бизнесменов

У Ляшко сознались, что берут часть денег на партию у бизнесменов (5 новостей)

«Радикальную партию Олега Ляшко финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование»

В Радикальной партии Олега Ляшко признались, что частичное финансирование получают от представителей бизнеса. При этом подчеркнули: основной источник финансирования их деятельности - госбюджет.

На сегодня бюджетных денег вполне хватает, передает "Интерфакс-Украина".

"Конечно, в Радикальной партии Олега Ляшко достаточно много людей, в том числе из бизнеса, которые поддерживают цели партии. Но это не основной источник финансирования. Главное - бюджет", - сказал Юрий Зинченко, председатель исполнительного комитета партии.

Перед этим Ляшко заявлял, что РПЛ финансируют сами члены партии. Например, он лично помогает, сдавая в безплатное пользования партии офис.

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В августе прошлого года появилась информация, что Радикальная партия Олега Ляшко освоила из государственного бюджета 13 млн грн. Почти половину из этих средств "радикалы" потратили на пропаганду. 5,8 млн грн - на рекламу по телевидению, еще 500 тыс. - на радиорекламу. 400 тыс. грн партия потратила на сумки и бейсболки с логотипом "вилоносцев", а также 132 тыс. грн - на листовки.

Обновлено в 13:38 На сегодня бюджетных денег вполне хватает, передает "Интерфакс-Украина".

Обновлено в 14:02 Интервью главы исполнительного комитета "Радикальной партии Олега Ляшко", бывшего генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрия Зинченко агентству "Интерфакс-Украина".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 12:25 "Радикальную партию Олега Ляшко" финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование, заявляет глава исполнительного комитета этой партии Юрий Зинченко.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 12:48 Радикальную партию Олега Ляшко финансово поддерживают представители бизнеса, но основным является государственное финансирование.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 12:53 Восточные регионы Украины могут стать базовыми для "Радикальной партии Олега Ляшко", прогнозирует глава исполнительного комитета, бывший генеральный директор Мариупольского металлургического комбината…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 14:02 Интервью главы исполнительного комитета "Радикальной партии Олега Ляшко", бывшего генерального директора Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрия Зинченко агентству "Интерфакс-Украина".
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