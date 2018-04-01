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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:08
· Полиция · Молодой человек · Пресс-служба
У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона

У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона (8 новостей)

«При осмотре у мужчины обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм»

В столичном метро полиция изъяла у молодого человека патроны к автомату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибром 5,45 мм. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы.

Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Парень пояснил, что нашел патроны и оставил себе. Правоохранители устанавливают цель хранения патронов.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

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Обновлено в 17:12 У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Фото

Обновлено в 18:08 Неизвестного остановили для проверки документов, а при осмотре сумки нашли и изъяли патроны.

ФОТО К НОВОСТИ: «У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона»
Фото В метро Киева у мужчины изъяли патроны к автоматическому оружию
Фото У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона
Фото В столичном метро полиция изъяла у молодого человека патроны к автомату
Фото У пассажира столичного метро нашли автоматные патроны
Фото В киевском метро задержали пассажира с патронами
Фото У пассажира киевского метро обнаружили патроны к автомату
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  01.04.18, 15:05 При осмотре у мужчины обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 15:33 Полицейские изъяли у пассажира киевского метрополитена патроны к автоматическому оружию, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в воскресенье.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.04.18, 16:23 Полицейские изъяли у пассажира киевского метрополитена патроны к автоматическому оружию. "Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При обзоре его…
РБК Украина РБК Украина  ·  01.04.18, 16:26 На одной из станций метро Киева задержали пассажира с патронами, по факту незаконного хранения боеприпасов открыто уголовное дело. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.Сообщается,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  01.04.18, 16:57 В киевском метро полицейские изъели у пассажира патроны к автоматическому оружию. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. "Во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину…
Украинская правда Украинская правда  ·  01.04.18, 17:12 У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Фото
MIGnews MIGnews  ·  01.04.18, 18:08 Неизвестного остановили для проверки документов, а при осмотре сумки нашли и изъяли патроны.
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