У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона

В столичном метро полиция изъяла у молодого человека патроны к автомату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибром 5,45 мм. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы.
Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Парень пояснил, что нашел патроны и оставил себе. Правоохранители устанавливают цель хранения патронов.
По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Обновлено в 17:12 У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Фото
Обновлено в 18:08 Неизвестного остановили для проверки документов, а при осмотре сумки нашли и изъяли патроны.