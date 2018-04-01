Сегодня в 16:15

У пассажира киевского метро изъяли 22 автоматных патрона (8 новостей) «При осмотре у мужчины обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм»

В столичном метро полиция изъяла у молодого человека патроны к автомату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вечером во время отработки станции сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. При осмотре его сумки обнаружили и изъяли 22 патрона калибром 5,45 мм. Изъятое направили для проведения баллистической экспертизы.

Задержанным оказался уроженец Днепропетровской области. Парень пояснил, что нашел патроны и оставил себе. Правоохранители устанавливают цель хранения патронов.

По данному факту следственным отделом управления полиции в метрополитене начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Фоторобот ночного стрелка у ресторана на Новых Домах - полиция просит…

Обновлено в 17:12 У пассажира столичного метрополитена правоохранители обнаружили и изъяли 22 патрона калибра 5,45 мм. Фото

Обновлено в 18:08 Неизвестного остановили для проверки документов, а при осмотре сумки нашли и изъяли патроны.