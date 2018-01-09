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У полка "Азов" уже есть американское оружие – BellingCat

У полка "Азов" уже есть американское оружие – BellingCat (4 новости)

«Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности"»

Полк Азов, командиром которого является подполковник МВД Андрей Билецкий, имеет на линии фронта в Донбассе произведенное в США оружие. Об этом заявил ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер в своем Twitter.

"Много шума подняли вокруг официального согласия правительства США на продажу противотанковых ракетных комплексов Javelin Украине, но на линии фронта в Донбассе батальон Азов уже имеет изготовленное в США летальное вооружение", - заявил Толер.

Он анонсировал выход статьи с подробностями о наличии у Азова американского оружия, отметив, что речь может идти о гранатометах, произведенных в США.

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21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  09.01.18, 00:30 Исследовательский проект BellingCat анонсировал статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства. Об этом в Twitter написал ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной…
ТСН ТСН  ·  09.01.18, 01:18 Ранее в Госдепе США заявили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
Апостроф Апостроф  ·  09.01.18, 03:00 Исследовательский проект BellingCat анонсировал статью о наличии в полку "Азов" оружия американского производства.
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