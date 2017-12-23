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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:47
· Конституционный суд · Конституционный суд Украины · Пресс-служба · Судья
У Порошенко определились с кандидатами на судей КС

У Порошенко определились с кандидатами на судей КС (19 новостей)

«В КСУ работает 14 полномочных судей»

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины относительно лиц, которых назначает президент Украины, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины в такой приоритетности следующих лиц: Головатого Сергея Петровича, Лемака Василия Васильевича, Крусян Анжелику Романовну, Любченко Павла Николаевича, Чеховича Сергея Болеславовича, Грищук Оксану Викторовну", – говорится в сообщении.

Обновлено в 21:34 Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента отобрала 6 претендентов.

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Обновлено в 22:47 В список претендентов попали шесть судей.

ФОТО К НОВОСТИ: «У Порошенко определились с кандидатами на судей КС»
Фото Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента, среди претендентов – Головатый
Фото У Порошенко определились с кандидатами на должность судьи КС
Фото Определились кандидаты на должность судьи КС по квоте президента
Фото На Банковой определились с кандидатами в судьи КС
Фото Комиссия определила претендентов на должность судьи КСУ – АП
Фото У Порошенко определились с кандидатами в Конституционный Суд
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Украинская правда Украинская правда  ·  23.12.17, 17:22 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины.
Depo.ua Depo.ua  ·  23.12.17, 17:48 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на прес-службу президента. Конкурсная комиссия для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, которых назначает…
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УНН УНН  ·  23.12.17, 17:50 Отмечается, что 23 декабря, комиссия решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины шесть человек. Фамилии кандидатов указаны по приоритетности. В частности, первым указано Сергея…
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 17:57 Конкурсная комиссия определилась с кандидатами на должность судьи КС по квоте президента.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.12.17, 18:01 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины (КС) по квоте президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба АП. Комиссия решила рекомендовать на должность…
Сегодня Сегодня  ·  23.12.17, 18:13 Первым в списке, составленным приоритетности, стоит Сергей Головатый. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент,…
Голос.UA Голос.UA  ·  23.12.17, 18:16 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Комиссия решила рекомендовать…
РБК Украина РБК Украина  ·  23.12.17, 18:28 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Сообщается,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.12.17, 20:18 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Президента Украины.
Факты Факты  ·  23.12.17, 20:59 В КСУ работает 14 полномочных судей
Новое Время Новое Время  ·  23.12.17, 21:03 Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного суда Украины по квоте президента Украины Петра Порошенко
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  23.12.17, 21:14 Cписки сформовано! В Адміністрації президента визначилися із претендентами на посаду судді Конституційного Суду за квотою президента.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.17, 21:34 Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента отобрала 6 претендентов.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  23.12.17, 22:47 В список претендентов попали шесть судей.
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