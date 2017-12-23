Сегодня в 18:10

У Порошенко определились с кандидатами на судей КС (19 новостей) «В КСУ работает 14 полномочных судей»

Конкурсная комиссия определилась с претендентами на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.

"Конкурсная комиссия по осуществлению отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины относительно лиц, которых назначает президент Украины, по результатам изучения документов и сведений, предоставленных кандидатами, по результатам специальной проверки и собеседования решила рекомендовать на должность судьи Конституционного Суда Украины в такой приоритетности следующих лиц: Головатого Сергея Петровича, Лемака Василия Васильевича, Крусян Анжелику Романовну, Любченко Павла Николаевича, Чеховича Сергея Болеславовича, Грищук Оксану Викторовну", – говорится в сообщении.

Обновлено в 21:34 Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента отобрала 6 претендентов.

В Испании Конституционный суд аннулировал декларацию независимости Каталонии

Обновлено в 22:47 В список претендентов попали шесть судей.