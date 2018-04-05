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У Путина цинично ответили по поводу громкого заявления экс-главаря ДНР о России на Донбассе

У Путина цинично ответили по поводу громкого заявления экс-главаря ДНР о России на Донбассе (4 новости)

«Слова Бородая о том, что Россия пришла на Донбасс навсегда являются его личной точкой зрения, отметил Песков»

Российская Федерация участвует на Донбассе и в Украине в целом, но только "в виде своих симпатий к украинскому народу".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова бывшего главы оккупационной администрации оккупированных территорий Донецкой области Александра Бородая, который заявил, что "Россия пришла на Донбасс навсегда", передает УНИАН.

"Россия не пришла на Донбасс. Здесь, безусловно, личная точка зрения. Вы знаете, что Россия участвует на Донбассе и в Украине тоже только в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу. Никакого другого присутствия там нет", – отметил Песков.

Путин: Мой пресс-секретарь несет иногда такую "пургу"
Путин: Мой пресс-секретарь несет иногда такую "пургу"

Отметим, 4 апреля на сайте Ukraina.ru вышло интервью с пророссийским боевиком Борадаем, которого Кремль назначил первым руководителем оккупированной части Донецкой области в 2014 году. Сейчас он возглавляет так называемый "союз" российских добровольцев, воевавших на Донбассе.

В частности, в интервью Бородай отметил, что в 2014 году законному мэру Донецка Александру Лукьянченко он заявил, что Россия пришла в Донецк навсегда. Также он рассказал, что принимал участие в оккупации Крыма.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  05.04.18, 13:55 Слова Бородая о том, что "Россия пришла на Донбасс навсегда" являются его личной точкой зрения, отметил Песков.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.04.18, 14:55 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия присутствует на Донбассе и в Украине только "в виде своих симпатий" к жителям региона и украинскому народу, никакого иного присутствия нет.
Апостроф Апостроф  ·  05.04.18, 15:30 Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, заявил, что Россия присутствует на Донбассе только "в виде своих симпатий как к жителям Донбасса, так и украинскому народу".
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