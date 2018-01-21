У Путина рассказали о его тайных контактах с Порошенко

Как передает Depo.ua со ссылкой на РИА Новости , об этом Песков сообщил во время эфира на одном из российских телеканалов. Сообщается, что во время эфира он отметил, что рабочий день Путина "куда более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", и о немалом количестве встреч Кремль не сообщает СМИ. Песков добавил, что это "обычная практика", и у президента бывают "разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений". Отмечается, что в марте 2017 года российские СМИ уже распространяли "информацию из собственных источников", что между президентами России и Украины происходят контакты, несмотря на конфликт между странами.

Обновлено в 23:25 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Обновлено в 23:57 СМИ неправильно интерпретировали слова пресс-секретаря российского президента.