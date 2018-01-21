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Depo.ua Depo.ua · · Обновлено в 23:57
· Рабочий · Риа Новости
У Путина рассказали о его тайных контактах с Порошенко

У Путина рассказали о его тайных контактах с Порошенко (34 новости и 1 видео)

«Контакты лидеров России и Украины "имеют место"»

Как передает Depo.ua со ссылкой на РИА Новости , об этом Песков сообщил во время эфира на одном из российских телеканалов. Сообщается, что во время эфира он отметил, что рабочий день Путина "куда более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору", и о немалом количестве встреч Кремль не сообщает СМИ. Песков добавил, что это "обычная практика", и у президента бывают "разные телефонные переговоры, о которых также не делается официальных сообщений". Отмечается, что в марте 2017 года российские СМИ уже распространяли "информацию из собственных источников", что между президентами России и Украины происходят контакты, несмотря на конфликт между странами.

Обновлено в 23:25 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

Обновлено в 23:57 СМИ неправильно интерпретировали слова пресс-секретаря российского президента.

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Апостроф Апостроф  ·  21.01.18, 19:22 Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным после заключения Минских соглашений.
Politeka Politeka  ·  21.01.18, 19:25 В Администрации президента Украины отрицают проведение встреч Петра Порошенко и главы Кремля Владимира Путина На Банковой отметили, что никаких двусторонних контактов между президентами не было. «Никаких…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.01.18, 19:52 Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом России Владимиром Путиным с момента заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины. Об этом…
Politeka Politeka  ·  21.01.18, 20:00 Тайные встречи Путина с Порошенко: как это было Пресс-секретарь Владимир Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президент Украины Петр Порошенко и российский лидер продолжают поддерживать контакты. В Кремле…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 21:00 Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения Минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины.
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Апостроф Апостроф  ·  21.01.18, 22:21 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию его слов о встречах главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.
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Хвиля Хвиля  ·  21.01.18, 22:39 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал опровержение относительно собственного заявления интерпретацию о контактах главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко, которое…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  21.01.18, 23:25 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.
ТСН ТСН  ·  21.01.18, 23:57 СМИ неправильно интерпретировали слова пресс-секретаря российского президента.
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