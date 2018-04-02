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Политика
Politeka Politeka · · Обновлено в 22:09
· Область · Грузия · Лидер партии
У Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года

У Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года (7 новостей)

«Адвокаты экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете…»

Адвокаты бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину сроком на три года По словам Руслана Чернолуцкого, представляющего в суде интересы политика, адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете въезда в Украину до 2021 ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:57 Об этом сообщает пресс-служба партии.

Обновлено в 22:09 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года. "Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины М.Н. Саакашвили от 13 февраля 2018 года", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Решение о запрете М.Саакашвили въезда на территорию Украины на 3 года было принято 13 февраля 2018 года начальником отдела по работе с иностранцами и административного производства штаба Мостиского пограничного отряда. Адвокаты М.Саакашвили считают, что данное постановление принято с нарушениями инструкции и нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека. В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство". Вещи, изъятые у выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили, украинское следствие "потеряло".

ФОТО К НОВОСТИ: «У Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года»
Фото Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года
Фото Разрушена еще одна преграда: Саакашвили вскоре сможет вернуться
Фото Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде запрет на его въезд в Украину
Фото Адвокаты Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.04.18, 18:58 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года.
Хвиля Хвиля  ·  02.04.18, 19:28 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» Михеила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  02.04.18, 21:07 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера «Рух новых сил» Михаила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему въезжать в Украину до 13 февраля 2021 года.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  02.04.18, 21:57 Адвокаты бывшего президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили подали иск в суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.…
Голос.UA Голос.UA  ·  02.04.18, 22:09 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года. "Мы…
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