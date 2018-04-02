У Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину на три года (7 новостей) «Адвокаты экс-президента Грузии, лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете…»

Адвокаты бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух нових сил» Михеила Саакашвили обжаловали в суде решение о запрете ему въезда в Украину сроком на три года По словам Руслана Чернолуцкого, представляющего в суде интересы политика, адвокаты подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете въезда в Украину до 2021 ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:57 Об этом сообщает пресс-служба партии.

Обновлено в 22:09 Адвокаты экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили подали иск во Львовский окружной административный суд на решение о запрете ему выезжать в Украину до 13 февраля 2021 года. "Мы просим суд признать противоправным и отменить постановление о запрете выезда на территорию Украины М.Н. Саакашвили от 13 февраля 2018 года", - сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Украина" адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Решение о запрете М.Саакашвили въезда на территорию Украины на 3 года было принято 13 февраля 2018 года начальником отдела по работе с иностранцами и административного производства штаба Мостиского пограничного отряда. Адвокаты М.Саакашвили считают, что данное постановление принято с нарушениями инструкции и нарушает права, гарантируемые Европейской конвенцией по правам человека. В МВД Украины отметили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями М.Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство". Вещи, изъятые у выдворенного из Украины экс-президента Грузии Михаила Сааакашвили, украинское следствие "потеряло".