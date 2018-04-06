У водителей-новичков будут отбирать права навсегда (7 новостей) «Начинающим водителям придется заново проходить экзамен после лишения водительских прав»

Кабмин запретил возвращать удостоверения водителям-новичкам, у которых изъяли такой документ за нарушение правил движения.

Нововведение коснется тех водителей, которые получили права впервые, и произошло это после ноября 2017 года. Срок действия их удостоверений составляет 2 года.

"Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется", - отмечено на "Правительственном портале".

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Если же в течение 2 лет после получения первого водительского удостоверения лицо не нарушало ПДД или допустило нарушения не более 2 раз - получает постоянные водительские права.

В Украине ввели новые правила проведения экзамена для получения водительских прав. Во время практической части тестирования экзаменаторы будут пользоваться специальным листом, в котором будут отмечать типичные ошибки и ставить оценки. В будущем планируют ввести видеозапись сдачи экзамена.