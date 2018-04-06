  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. У водителей-новичков будут отбирать права навсегда
Общество
Gazeta.ua Gazeta.ua ·
· Водитель
У водителей-новичков будут отбирать права навсегда

У водителей-новичков будут отбирать права навсегда (7 новостей)

«Начинающим водителям придется заново проходить экзамен после лишения водительских прав»

Кабмин запретил возвращать удостоверения водителям-новичкам, у которых изъяли такой документ за нарушение правил движения.

Нововведение коснется тех водителей, которые получили права впервые, и произошло это после ноября 2017 года. Срок действия их удостоверений составляет 2 года.

"Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, получившим его впервые и лишенным права на управление транспортными средствами, не осуществляется", - отмечено на "Правительственном портале".

В Киеве водитель
В Киеве водитель "вылетел" с дороги и врезался в МАФы (фото)

Если же в течение 2 лет после получения первого водительского удостоверения лицо не нарушало ПДД или допустило нарушения не более 2 раз - получает постоянные водительские права.

В Украине ввели новые правила проведения экзамена для получения водительских прав. Во время практической части тестирования экзаменаторы будут пользоваться специальным листом, в котором будут отмечать типичные ошибки и ставить оценки. В будущем планируют ввести видеозапись сдачи экзамена.

ФОТО К НОВОСТИ: «У водителей-новичков будут отбирать права навсегда»
Фото Нарушителям не будут возвращать первые права
Фото Водителям-новичкам больше не будут возвращать права
Фото Кабмин: водители с первым двухлетним удостоверением при нарушении будут лишены его навсегда
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 14:59 Кабинет министров постановил не возвращать первый водительского удостоверения, в случае если тот совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 15:30 Теперь лица, впервые получившие права и лишенные их за нарушение ПДД, не смогут вернуть их обратно.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 15:42 Начинающим водителям придется заново проходить экзамен после лишения водительских прав
Униан Униан  ·  06.04.18, 16:02 Водитель не сможет получить постоянное удостоверение после двух лет езды с временным, если совершит правонарушение, влекущее за собой лишение водительских прав.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  06.04.18, 16:09 В Украине гражданам, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, не будут возвращать права, сообщает УНН со ссылкой на правительственный…
Facenews Facenews  ·  06.04.18, 16:09 Кабинет министров принял постановление не возвращать первое водительское удостоверение гражданину, в случае если он совершил правонарушение и был лишен права управлять транспортным средством. Соответствующее…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
У берегов Греции спасли почти сотню мигрантов

У берегов Греции спасли почти сотню мигрантов
Водители в Киеве ездят и паркуются на пешеходной аллее Героев Небесной Сотни, - Маси Найем. ВИДЕО+ФОТО

Водители в Киеве ездят и паркуются на пешеходной аллее Героев…
Украинцы назвали свои любимые праздники

Украинцы назвали свои любимые праздники
У водителей-новичков будут отбирать права навсегда

У водителей-новичков будут отбирать права навсегда
В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок

В Киеве на Софийской площади открылся Фестиваль писанок
В Киеве зафиксировали вспышку кори среди курсантов Института уголовно-исполнительной службы

В Киеве зафиксировали вспышку кори среди курсантов Института уголовно-исполнительной службы
В Раде просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку: он не ест 19 дней

В Раде просят политзаключенного Балуха прекратить голодовку: он не ест…
Прокуратура: Суд не отпускал задержанного капитана судна &quot;Норд&quot;

Прокуратура: Суд не отпускал задержанного капитана судна "Норд"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самые агрессивные. Санкции США против элиты Путина

Самые агрессивные. Санкции США против элиты Путина
СМИ: Ахметов не смог разморозить зарубежные активы

СМИ: Ахметов не смог разморозить зарубежные активы
Россия продолжает проводить эксперименты с ядом &quot;Новичок&quot; - посол Британии

Россия продолжает проводить эксперименты с ядом "Новичок" - посол Британии
Эксперты назвали лучшие хоррор-франшизы

Эксперты назвали лучшие хоррор-франшизы
Суд арестовал капитана Норда до 31 мая

Суд арестовал капитана Норда до 31 мая
Астма увеличивает риск переломов у детей - медики

Астма увеличивает риск переломов у детей - медики
Эксперты назвали самые красивые банкноты года

Эксперты назвали самые красивые банкноты года
Суд взяв під варту капітана судна «Норд»

Суд взяв під варту капітана судна «Норд»
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.