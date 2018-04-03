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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 19:13
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Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко

Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко (6 новостей)

«Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних…»

В Святошинском районном суде Киеве допросят в качестве свидетеля экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу против пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской. Об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина рассказал прокурор Роман Псюк.

Так, Захарченко допросят путем видеоконференции с территории Российской Федерации (РФ).

"В прошлый вторник защитниками это ходатайство было подано, сегодня (3 апреля 2018 года, - ред.) оно было рассмотрено: в части Захарченко удовлетворено, в части Азарова отказано. Будет направлено теперь запрос в Министерство юстиции, а дальше уже к Российськой Федерации. Где-то через пару месяцев, я думаю, будет проведен допрос в режиме видеоконференции Захарченко", - отметил прокурор.

По его словам, технически все будет происходить как и с допросом экс-президента Украины Виктора Януковича.

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"Тогда, чтобы вы понимали, было где-то весной заявлено о допросе, и только осенью Россия его подтвердила" , - рассказал прокурор.

Обновлено в 18:47 По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Допросить Захарченко, который сейчас находится в России, планируют в режиме видеоконференции.

Обновлено в 19:13 Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

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Украинская правда Украинская правда  ·  03.04.18, 16:23 Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  03.04.18, 17:15 Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко.
5 канал 5 канал  ·  03.04.18, 18:42 Міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко виступатиме свідком сторони захисту у справі розстрілів учасників Революції Гідності. Таке рішення ухвалили під час засідання Святошинського…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  03.04.18, 18:47 Святошинский райсуд Киева разрешил допросить экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко в качестве свидетеля по делу пяти бывших бойцов Беркута, обвиняемых в убийстве 48 участников Майдана в феврале…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  03.04.18, 19:13 "Суд постановил: ходатайство защиты подлежит удовлетворению частично... В части допроса Захарченко Виталия Юрьевича в рамках международной правовой помощи путем допроса в режиме видеоконференции с территории…
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