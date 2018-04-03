Убийства на Майдане: Суд допросит экс-министра Захарченко (6 новостей) «Суд по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, разрешил допросить в качестве свидетеля бывшего министра внутренних…»

В Святошинском районном суде Киеве допросят в качестве свидетеля экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу против пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской. Об этом в комментарии корреспонденту РБК-Украина рассказал прокурор Роман Псюк.

Так, Захарченко допросят путем видеоконференции с территории Российской Федерации (РФ).

"В прошлый вторник защитниками это ходатайство было подано, сегодня (3 апреля 2018 года, - ред.) оно было рассмотрено: в части Захарченко удовлетворено, в части Азарова отказано. Будет направлено теперь запрос в Министерство юстиции, а дальше уже к Российськой Федерации. Где-то через пару месяцев, я думаю, будет проведен допрос в режиме видеоконференции Захарченко", - отметил прокурор.

По его словам, технически все будет происходить как и с допросом экс-президента Украины Виктора Януковича.

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"Тогда, чтобы вы понимали, было где-то весной заявлено о допросе, и только осенью Россия его подтвердила" , - рассказал прокурор.

Обновлено в 18:47 По его словам, суд частично удовлетворил ходатайство стороны защиты. Допросить Захарченко, который сейчас находится в России, планируют в режиме видеоконференции.

Обновлено в 19:13 Как сообщал УНН, в мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.