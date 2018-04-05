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Участники &quot;Голосу країни-8&quot; поделились своими семейными традициями на Пасху

Участники "Голосу країни-8" поделились своими семейными традициями на Пасху (3 новости)

«Артисты рассказали. за что любят праздник»

Накануне Пасхи, которая в этом году выпала на 8 апреля, четыре участницы популярного вокального телешоу «Голос країни» рассказали, как будут отмечать одно из главных христианских событий.

Например, девушка с народным вокалом и подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко рассказала, что будет выпекать кулич по семейному рецепту, который передается из поколения в поколение.

Елена Луценко «Каждый год мы вместе с бабушкой и мамой печем куличи в древней печи на дровах, в которой уже два поколения нашей семьи готовит вкусности на Пасху. Выпечка получается очень ароматной, мягкой, даже чувствуется любовь, с которой мы ее готовили. После этого мы идем всей семьей в церковь на службу, святим пасочки и уже утром завтракаем все вместе», - сказала Елена.

Интересно, что участник «Лиги Смеха» Михаил Сосунов и вокалистка Елена Карась, наставником которых является Тина Кароль, настолько подружились во время проекта, что решили провести светлый праздник вдвоем.

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Елена Карась «В субботу мы вместе с Мишей будем печь куличи по рецепту его белорусской бабушки. Это очень волнующий момент, ведь будем делать это впервые в жизни. Также планируем в воскресенье пойти в церковь и приглашаем вместе с нами всех желающих», - поделилась девушка.

Между тем, подопечная Потапа и участница «Голосу.Діти-2» Виолетта Литвиненко поделилась, что ее семье в этот праздник сочетают украинские традиции с современными.

Виолетта Литвиненко «Мы любим праздновать Пасху на природе. Но сначала всей семьей идем в церковь, святим корзины, и уже после этого организуем пикник на свежем воздухе, бьемся пасхальными яйцами, поем и весело проводим время с близкими людьми», - подчеркнула певица.

Между тем, звезда сериала «Школа» Анна Тринчер из команды молодой мамы Джамалы призналась, за что любит праздник Пасхи.

Анна Тринчер «Больше всего в Пасхе мне нравятся мамины куличи. Она их делает очень редко, не каждый год, но среди всей выпечки я могу узнать именно мамины», - отметила молодая артистка.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Обозреватель Обозреватель  ·  05.04.18, 17:47 Артисты рассказали. за что любят праздник
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  05.04.18, 20:30 В каждой семье сохраняются свои традиции празднования Пасхи. 
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