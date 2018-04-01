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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 01:01
· Видео · NASA
Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки

Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки (5 новостей и 1 видео)

«Агентство представила все этапы перехода снега в жидкое состояние»

Ученые американского агентства NASA впервые визуализировали процесс таяния снежинки и представили 3D-модель этого процесса.

Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и как использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок. Об этом сообщили на сайте агентства.

Исследование снежинки - это один из многих способов, по которым NASA изучает замерзшие участки Земли (криосферы).

17 марта площадь зимнего морского льда в Арктике достигла сезонного максимума и стала второй самой низкой за всю историю наблюдений. Об этом сообщают в NASA. Ледяной покров в этом году достиг отметки в 14, 480 млн кв км. Это на 60 тысяч больше, чем зарегистрированный в прошлом году максимум, который в свою очередь был рекордно низким за последние 40 лет.

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Обновлено в 00:36 Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и как использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок. Об этом сообщили на сайте агентства.

Обновлено в 01:01 Разработка позволит исследователям прогнозировать сильные снегопады. (видео)

ФОТО К НОВОСТИ: «Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки»
Фото Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки
Фото Ученые NASA впервые показали на видео процесс таяния снежинки
Фото В NASA показали, как тает снежинка
Фото Ученые NASA впервые показали 3D-модель тающей снежинки: видео (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.04.18, 20:50 Агентство представила все этапы перехода снега в жидкое состояние.
Новое Время Новое Время  ·  01.04.18, 22:42 Ученые NASA впервые визуализировали процесс таяния снежинки, сообщается на сайте американского космического агентства.
Униан Униан  ·  01.04.18, 23:57 Исследования снежинки являются одним из многих способов, при помощи которых NASA изучает замерзшие участки Земли.
Главред Главред  ·  02.04.18, 01:01 Разработка позволит исследователям прогнозировать сильные снегопады. (видео)
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