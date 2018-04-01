Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки

Ученые американского агентства NASA впервые визуализировали процесс таяния снежинки и представили 3D-модель этого процесса.

Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и как использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок. Об этом сообщили на сайте агентства.

Исследование снежинки - это один из многих способов, по которым NASA изучает замерзшие участки Земли (криосферы).

17 марта площадь зимнего морского льда в Арктике достигла сезонного максимума и стала второй самой низкой за всю историю наблюдений. Об этом сообщают в NASA. Ледяной покров в этом году достиг отметки в 14, 480 млн кв км. Это на 60 тысяч больше, чем зарегистрированный в прошлом году максимум, который в свою очередь был рекордно низким за последние 40 лет.

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Обновлено в 00:36 Модель позволяет лучше понять, почему разные виды снега по-разному отражаются на экранах радаров и как использовать эти различия для наблюдения за состоянием ледяного покрова и полярных снежных шапок. Об этом сообщили на сайте агентства.

Обновлено в 01:01 Разработка позволит исследователям прогнозировать сильные снегопады. (видео)