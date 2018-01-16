Ученые сфотографировали &quot;трапезу&quot; черной дыры

Ученые сфотографировали "трапезу" черной дыры (4 новости и 1 видео) «Данные космические тела расположены в сотнях миллионов световых лет от Земли. (фото)»

Ученым удалось получить снимок процесса поглощения черной дырой галактики.Соответствующее фото опубликовано на сайте Hubble.С помощью различных инструментов и телескопа Хаббл ученые заметили необычный объект, который состоит из пузырей горячего газа.

При этом один из пузырей постепенно расширяется, а второй медленно исчезает.Расширяющийся объект представляет собой черную дыру. На снимке видно, как он поглощает галактику.Объект находится на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли и известен как SDSS J1354 + 1327. Верхняя большая галактика известна как SDSS J1354 + 1328.