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Ученые сфотографировали &quot;трапезу&quot; черной дыры

Ученые сфотографировали "трапезу" черной дыры (4 новости и 1 видео)

«Данные космические тела расположены в сотнях миллионов световых лет от Земли. (фото)»

Ученым удалось получить снимок процесса поглощения черной дырой галактики.Соответствующее фото опубликовано на сайте Hubble.С помощью различных инструментов и телескопа Хаббл ученые заметили необычный объект, который состоит из пузырей горячего газа.

При этом один из пузырей постепенно расширяется, а второй медленно исчезает.Расширяющийся объект представляет собой черную дыру. На снимке видно, как он поглощает галактику.Объект находится на расстоянии 900 миллионов световых лет от Земли и известен как SDSS J1354 + 1327. Верхняя большая галактика известна как SDSS J1354 + 1328.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 18:47 Коллективу исследователей удалось обнаружить необычный объект, который внешне похож на два пузыря с газом.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 22:13 Исследователи с помощью космического телескопа “Хаббл”, обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая “выдувает” огромные пузыри горячего светлого газа.
Главред Главред  ·  16.01.18, 22:24 Данные космические тела расположены в сотнях миллионов световых лет от Земли. (фото)
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