  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Ученые: В атмосфере Венеры существует жизнь
Общество
УНН УНН ·
· Ученые
Ученые: В атмосфере Венеры существует жизнь

Ученые: В атмосфере Венеры существует жизнь (5 новостей)

«Микроорганизмы могут существовать в высоких слоях атмосферы планеты»

В своем исследовании ученые предположили, что жизнь следует искать не на поверхности Венеры, а на большой высоте в верхних слоях атмосферы, где царят относительно невысокие температуры (около 60 градусов Цельсия). Там также присутствуют пары воды, соединения серы и углекислый газ.

Ученые уверены, что в таких условиях вполне могут жить микробы: на Земле некоторые их виды обитают в горячих источниках при температуре более 70 градусов Цельсия и питаются углекислым газом.

Однако в научном сообществе подчеркнули, что данные выводы можно рассматривать только как предположение - точно подтвердить или опровергнуть такую ​​теорию можно будет только путем изучения атмосферы Венеры с помощью специальных зондов. Апаратом, который планируется отправить на Венеру в ближайшее время, является зонд "Венера-Д".

Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки
Ученые NASA создали первую 3D-модель тающей снежинки

Ожидается, что зонд будет отправлен в 2026-2027 годах. Рассматриваются варианты отправки вместе с зондом небольшого беспилотника для изучения атмосферы Венеры. 

Как сообщал УНН, американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ тысячу сто тридцать две b в созвездии Паруса.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 16:26 Темное пятно в облаках планеты, которое, по мнению астрономов, может свидетельствовать о микробной жизни.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 17:39 Микроорганизмы могут существовать в высоких слоях атмосферы планеты.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 19:26 "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно" - говорится в известном фильме.
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 20:23 Ученые из Университета Висконсина, которые проанализировали спутниковые снимки Венеры пришли к выводу, что в атмосфере Венеры, вполне вероятно, может существовать жизнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Киеве почти в пять раз возрос уровень заболеваемости аутизмом

В Киеве почти в пять раз возрос уровень заболеваемости аутизмом
Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат

Голодающего Балуха после суда по апелляции избил конвой, – адвокат
С начала войны на Донбассе погибли семьдесят пограничников, пятеро пропали без вести, - Цигикал

С начала войны на Донбассе погибли семьдесят пограничников, пятеро пропали…
Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям

Минсоцполитики предложило ввести алименты пожилым родителям
Ученые: В атмосфере Венеры существует жизнь

Ученые: В атмосфере Венеры существует жизнь
&quot;Рот закрой свой паршивый&quot;. На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорбления школьника учителем (видео)

"Рот закрой свой паршивый". На Житомирщине разгорелся скандал из-за оскорбления…
Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити

Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы…
Особая неделя: синоптик озвучила приятный прогноз погоды до Пасхи

Особая неделя: синоптик озвучила приятный прогноз погоды до Пасхи
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» зарезервував $4,7 млрд під штраф за транзитним контрактом із «Нафтогазом»

«Газпром» зарезервував $4,7 млрд під штраф за транзитним контрактом із…
Укрзализныця перенесла повышение цен на проезд

Укрзализныця перенесла повышение цен на проезд
Вещи из недалекого прошлого, которые современные дети уже не поймут (Фото)

Вещи из недалекого прошлого, которые современные дети уже не поймут…
В Киеве ограничат движение на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе

В Киеве ограничат движение на пересечении Дарницкого и Харьковского шоссе
Севилья - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Севилья - Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook

Цукерберг назвал сроки решения проблемы безопасности в Facebook
&amp;quot;Укрзализныця&amp;quot; показала, как могут вырасти цены на билеты в поездах

"Укрзализныця" показала, как могут вырасти цены на билеты в поездах
Пасха в Белом доме: Дональд Трамп катал яйца на лужайке, а его жена читала детям сказку

Пасха в Белом доме: Дональд Трамп катал яйца на лужайке,…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.