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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 13:21
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Удар кори: количество больных растет по часам, границы перекрывают

Удар кори: количество больных растет по часам, границы перекрывают (22 новости)

«За последние четыре дня в Киеве прививку от кори сделали более 10 тысяч человек»

С начала года и по состоянию на утро 15 января в Киеве зарегистрированы 87 случаев заболевания корью. Среди больных – 66 детей до 17 лет и 21 взрослый. Об этом сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%. По данным экстренных сообщений, в инфекционные стационары госпитализировали 44 лица, в т.ч. 31 ребенка. 1 взрослый госпитализирован в реанимационное отделение.

Лабораторно подтверждены 33 случая кори. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрированы 19 случаев, детей школьного возраста – 32 случаев. ДДЗ: № 43 (Доминантная), 775, 570, 654, 816, Кияночка, 423, 120, 104, 147, 419, 661, 587, 528, 143, частная школа "Монтессори". Школы и лицеи: Скандинавская гимназия, Фокус образования, Венская гимназия, школы №111, 1, 124, 169, 254, 192, 89, 84, 199, 27, 242, 49, 323, 169, 61, 243, 57, 329, лицей №100, а также учитель начальной школы №95. В организованных коллективах проводятся усиленные профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе ограничительные.

Отметим, 12 января было известно о 74 больных корью в Киеве.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2017 года корью в Украине заболели 3382 человек. В прошлом году были зафиксированы четыре смертельных случая.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.

Обновлено в 13:16 Наибольшее количество заболевших зарегистрировано среди детей в возрасте 5-9 лет – 46,5%.

Обновлено в 13:21 В одной из школ города в районе Сихов был объявлен карантин, поскольку там заболели девять детей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Удар кори: количество больных растет по часам, границы перекрывают»
Фото Удар кори: количество больных растет по часам, границы перекрывают
Фото В Киеве за выходные корью заболели 20 детей
Фото Вспышка кори в Киеве: Число заболевших возросло до 87 человек
Фото В январе в Киеве зарегистрировано 87 случаев кори – КГГА
Фото Госпотребслужба рассказала о количестве заболевших корью в Киеве за две недели нового года
Фото В Киеве за выходные корью заболели 20 детей
Фото В Киеве с 10 по 14 января прививку от кори сделали более 10 тыс. детей, - КГГА
Фото Корь в Киеве: количество больных увеличилось до 87
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