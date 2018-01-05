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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 17:44
Удар в спину: "ДНР" ввела санкции против "ЛНР"

Удар в спину: "ДНР" ввела санкции против "ЛНР" (6 новостей)

«Люди Захарченко хотят единолично контролировать водочно-табачный бизнес»

Власти «ДНР» запретили ввоз подакцизных товаров (водка, сигареты, нефетпродукты и сжиженный газ) из «ЛНР». «Постановление Совета министров» от 7 декабря №16-12 вступило в силу 27 декабря. «Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля ...

Обновлено в 16:58 "Документ" вступил в силу 27 декабря.

Обновлено в 17:44 Власть "ДНР" запретила ввоз подакцизных товаров (водка, сигареты, нефтепродукты и сжиженный газ) из "ЛНР". "Постановление Совета министров" от 7 декабря №16-12 вступило в силу 27 декабря, сообщает lb.ua. "Запретить ввоз на территорию ДНР через места проведения контроля на административной границе ДНР и ЛНР товаров подакцизной группы независимо от страны происхождения (кроме транзита на территорию Российской Федерации)", - говорится в этом "документе". Также "Совмин ДНР" решил зеркально отвечать на возможные запреты и ограничения со стороны правительства "ЛНР" на ввоз товаров из территории "ДНР". "В случае установления запретов и ограничений со стороны ЛНР на ввоз товаров и других предметов с территории ДНР аналогичные запреты на ввоз на территорию ДНР с территории ЛНР устанавливаются нормативными правовыми актами ДНР по тех же товаров и других предметов", - говорится в "постановлении".

ФОТО К НОВОСТИ: «Удар в спину: "ДНР" ввела санкции против "ЛНР"»
Фото В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР"
Фото Удар в спину: "ДНР" ввела санкции против "ЛНР"
Фото "Ввели санкции". В "ДНР" ограничили ввоз подакцизных товаров из "ЛНР" – журналист Казанский
Фото "ДНР" ввела санкции против "ЛНР"
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0564.ua 0564.ua  ·  05.01.18, 17:44 Власть "ДНР" запретила ввоз подакцизных товаров (водка, сигареты, нефтепродукты и сжиженный газ) из "ЛНР". "Постановление Совета министров" от 7 декабря №16-12 вступило в…
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