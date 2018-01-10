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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:04
· Приватбанк · Январь
Удивили: СМИ назвали имя будущего главы ПриватБанка

Удивили: СМИ назвали имя будущего главы ПриватБанка (16 новостей)

«Решение о назначении приняли 10 января»

Наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"В процессе оценки кандидатов на должности в Правлении "ПриватБанка", мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционного управления и внедрение инструментов контроля", - говорит Энгин Акчакоча, председатель Наблюдательного совета.

Как известно, в июле 2017 было объявлено, что Наблюдательный совет ПриватБанка выбрала международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine с хорошей репутацией, для поиска кандидатов на должности председателя Правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

Приватбанк возглавит математик из Чехии, - СМИ
Приватбанк возглавит математик из Чехии, - СМИ

Обновлено в 21:46 "В процессе оценки кандидатов на должности в правлении "ПриватБанка", мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционным управлением и внедрение инструментов контроля", - сообщил председатель Наблюдательного совета банка Энгин…

Обновлено в 22:04 Новым председателем правления “Приватбанка” наблюдательный совет назначил чеха Петра Крумханзла.

ФОТО К НОВОСТИ: «Удивили: СМИ назвали имя будущего главы ПриватБанка»
Фото Набсовет ПриватБанка назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления
Фото Набсовет ПриватБанка назначил Крумханзла на должность председателя правления
Фото Новым председателем правления "ПриватБанка" назначили иностранца
Фото "ПриватБанку" назначили нового председателя правления из Чехии
Фото В ПриватБанке назначили председателя правления
Фото Набсовет "ПриватБанка" назначил должность председателя правления чешского банкира
Фото Набсовет ПриватБанка назначил главу правления
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Хвиля Хвиля  ·  10.01.18, 17:59 Агентство «Украинские новости» заявило, что новым председателем правления Приватбанка станет чех Петра Крумханзль (Petr Krumphanzl). Согласование его кандидатуры наблюдательным советом ожидается…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  10.01.18, 18:32 Новым председателем правления государственного ПриватБанка может стать чешский математик Петр Крумханзль.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.18, 20:19 Наблюдательный совет ПриватБанка назначил уроженца Чехии Петра Крумханзла на должность председателя правления банка и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
ТСН ТСН  ·  10.01.18, 20:25 Решение о назначении приняли 10 января.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.18, 20:36 Наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Об этом сообщает пресс-служба…
УНН УНН  ·  10.01.18, 20:40 Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла на должность председателя Правления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка."Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 назначила…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.18, 20:43 Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  10.01.18, 20:52 Вечером 10 января Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления. Кроме того, были представлены документы Национального банка Украины относительно его…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  10.01.18, 21:02 Кандидат математических наук и любитель айкидо возглавил самый большой украинский банк.
Хвиля Хвиля  ·  10.01.18, 21:04 Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла на должность председателя Правления. Об этом передает пресс-служба ПриватБанка. «Наблюдательный совет ПриватБанка 10 января 2018 назначила…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.01.18, 21:25 Наблюдательный совет украинского "ПриватБанка" 10 января назначил чеха Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.18, 21:30 Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения. "Наблюдательный совет ПриватБанка назначила Петра Крумханзла…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  10.01.18, 21:32 Сегодня, 10 января, наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил новым председателем правления Петра Крумханзла.
Канал 112 Канал 112  ·  10.01.18, 21:46 Наблюдательный совет "ПриватБанка" назначил Петра Крумханзла на должность председателя правления. Теперь Национальный банк Украины должен утвердить представленные Наблюдательным советом соответствующие…
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 22:04 Новым председателем правления “Приватбанка” наблюдательный совет назначил чеха Петра Крумханзла.
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