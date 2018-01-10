Удивили: СМИ назвали имя будущего главы ПриватБанка

Наблюдательный совет "ПриватБанка" 10 января 2018 назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления, и подал документы в Национальный банк Украины на его утверждение. Об этом сообщает пресс-служба "ПриватБанка".

"В процессе оценки кандидатов на должности в Правлении "ПриватБанка", мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционного управления и внедрение инструментов контроля", - говорит Энгин Акчакоча, председатель Наблюдательного совета.

Как известно, в июле 2017 было объявлено, что Наблюдательный совет ПриватБанка выбрала международную рекрутинговую компанию Amrop Executive Search Ukraine с хорошей репутацией, для поиска кандидатов на должности председателя Правления ПриватБанка и его заместителя по финансовым вопросам.

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Обновлено в 21:46 "В процессе оценки кандидатов на должности в правлении "ПриватБанка", мы прежде всего руководствовались следующими критериями как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционным управлением и внедрение инструментов контроля", - сообщил председатель Наблюдательного совета банка Энгин…

Обновлено в 22:04 Новым председателем правления “Приватбанка” наблюдательный совет назначил чеха Петра Крумханзла.