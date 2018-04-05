УЕФА открыл дело по поводу флага "ДНР" на матче Рома - Шахтер - СМИ (5 новостей) «УЕФА решил открыть дело на Рому за незаконное вывешивание запрещенного флага ДНР после расследования дисциплинарным инспектором»

Во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" – "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года, на трибунах была использована символика террористической организации "ДНР". Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос на заседании 31 мая.Инспектор по дисциплинарным и этическим вопросам УЕФА начал производство против футбольного клуба "Рома" из-за появление на трибунах стадиона команды символики террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ).

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

"Федерация футбола Украины благодарна УЕФА за оперативную реакцию и начало производства относительно появления на трибунах запрещенной символики пророссийских террористических группировок, воюющих против Украины на Донбассе. Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись на матчах, которые проходят под эгидой ФФУ, УЕФА и ФИФА", говорится в сообщении.

В ФФУ надеются, что подобная символика будет официально запрещена и в FARE организации, которая борется против расизма и других форм ксенофобии в европейском футболе.

Федерация футбола Украины обратилась к УЕФА и организации ФАРЕ с просьбой…

16 марта федерация обратилась к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство по факту демонстрации символики "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" "Шахтер", который состоялся в Риме 13 марта 2018 года.

Кроме того, ФФУ попросила УЕФА и FARE добавить символику "ЛДНР" в перечень запрещенных.