УХЛ: Белый Барс разгромно обыгрывает Волков

Дубли Ядловского, Разумова и Ромащенко помогли белоцерковскому клубу добыть первую в новом году победу.
Белый Барс – Волки 10:2 (2:1; 4:0; 4:1)
Голы: 1:0. Даниленко (Куцевич, Ядловский) – 3:10, 2:0. Грицюк (Ромащенко) – 4:07, 2:1. Шапиро (Овчинников, Шахов) – 18:32, 3:1. Разумов (Куцевич) – 24:34, 4:1. Тимченко (Ромащенко, Табашник – больш.) – 31:21, 5:1. Ядловский (Даниленко, Куцевич) – 31:52, 6:1. Козиенко (Печерских) – 38:10, 7:1. Ромащенко (Панов, Тимченко) – 42:24, 8:1. Ядловский (Разумов, Даниленко – меньш.) – 46:15, 9:1. Разумов (Ядловский, Даниленко) – 48:05, 10:1. Ромащенко (Панов, Грицюк) – 50:55, 10:2. Черемнов (Бобков, Носко) – 58:07.
Белый Барс: Люльчук (Качула, 40:00). Грицюк - Табашник, Васильев - Ядловский, Гриценко - Герцик, Воронин. Панов - Ромащенко - Тимченко, Куцевич - Даниленко - Разумов, Печерских - Дурдыев - Лесников, Сеник - Гуменюк - Козиенко.
Волки: Кожевников (Гордюшин, 31:52). Забулонов - Татарин, Привалихин - Бугаев, Сорока - Луценко. Шахов - Овчинников - Шапиро, Милинский - Бобков - Носко, Мкртчян - Паламаренко - Черемнов, Пилявец.
Штраф: 18 – 16
Броски: 34 – 17
06.01 Донбасс – Динамо