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Экономика и финансы
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:45
· Газпром · Нафтогаз Украины
Украина готова покупать дешевый российский газ, но сомневается в поставках Газпрома

Украина готова покупать дешевый российский газ, но сомневается в поставках Газпрома (8 новостей)

«К аждый день просрочки обходится Украине в $ 600 тыс – Газпром. »

Нафтогаз не подтвердил информацию Газпрома об обязанности Украины оплатить более $ 2 млрд за поставки газа.

"В феврале 2018 года появятся конечные результаты расчетов между компаниями. То есть после вынесения арбитражем второго решения по контракту на транзит", - заявил глава Нафтогаза Андрей Коболев, передает "Сегодня".

Кроме этого, он отметил, что в споре о транзитном контракте Украина требует от РФ $ 16 млрд.

"В транзитном трибунале мы нападаем - требуем 16 млрд. Газпром ничего не требует. Только после транзитного трибунала можно говорить, какое конечное сальдо расчетов", - отметил Коболев.

«Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж у «Газпрома»
«Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж у «Газпрома»

НАК "Нафтогаз Украины" победил Газпром в Стокгольмском арбитраже по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по положению "бери-или-плати" на $ 56 млрд в 2012-2017 годах. Также суд снизил цену российского газа для Украины во II квартале 2014 году до $ 352 за тыс. куб. При этом Газпром уверен в своей победе в суде и заявил, что Украина должна заплатить $ 2 млрд, а контракт 2009 года остается в силе до 2019 года.

Обновлено в 12:07 "Газпром" пока не получил от "Нафтогаза Украины" выплаты за поставленный газ, взысканные арбитражным судом Стокгольма, штрафы за просрочку платежа составляют 1,8 млн долларов", - сказал он.

Обновлено в 12:45 По словам Медведева, каждый день просрочки обходится украинской компании в 600 тыс. долларов. НАК «Нафтогаз Украины» выиграла Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Арбитражный суд полностью отклонил требования «Газпрома» по положению «бери или плати» на сумму 56 млрд долларов за 2012-2017 годы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина готова покупать дешевый российский газ, но сомневается в поставках Газпрома»
Фото Украина готова покупать дешевый российский газ, но сомневается в поставках Газпрома
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Новое Время Новое Время  ·  26.12.17, 08:21 Газ по обновленной формуле контракта с Газпромом будет дешевле для НАК Нафтогаз Украины, чем тот, который компания закупает сегодня в Европе. Однако есть сомнения, что Газпром возобновит поставки
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Главред Главред  ·  26.12.17, 10:55 Такую информацию в эфире одного из российских телеканалов озвучил заместитель председателя правления госкорпорации Александр Медведев.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.12.17, 11:10 К аждый день просрочки обходится Украине в $ 600 тыс – "Газпром". 
РБК Украина РБК Украина  ·  26.12.17, 12:07 Российский газовый монополист "Газпром" заявляет о взыскании с НАК "Нафтогаз Украины" арбитражным судом Стокгольма 1,8 млн долларов штрафа за просрочку платежа за поставленный газ. Об этом заявил зампред…
Капитал Капитал  ·  26.12.17, 12:45 Российский газовый монополист «Газпром» заявляет о взыскании с НАК «Нафтогаз Украины» арбитражным судом Стокгольма 1,8 млн долларов штрафа за просрочку платежа…
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