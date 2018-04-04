Украина и Россия с начала агрессии приостановили или расторгли 44 договора (5 новостей) «Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора»

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНН, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Раньше Зеркаль заявила, что в Украине все еще осталось 66 российских дипломатов.

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Обновлено в 17:31 Как сообщал УНН, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Обновлено в 18:44 По итогам инвентаризации правовой базы двусторонних отношений с Российской Федерацией, начатой Украиной после 2014 года, приостановлены или разорваны более 40 договоров.