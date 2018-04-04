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Политика
УНН УНН · · Обновлено в 18:44
· Россия · Апрель
Украина и Россия с начала агрессии приостановили или расторгли 44 договора

Украина и Россия с начала агрессии приостановили или расторгли 44 договора (5 новостей)

«Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора»

"До 2014 года Украиной и РФ был заключен 451 международный договор. После начала вооружённой агрессии мы начали инвентаризацию правовой базы двусторонних отношений с Россией... По состоянию на апрель 2018 года по нашим данным было выполнены все необходимые внутригосударственные процедуры и принято решение о приостановлении или остановке действия одного межгосударственного договора, 25 межправительственных договоров (20 по инициативе Украины, 5 - России), 18 межведомственных договоров", - сказала Зеркаль.

Как сообщал УНН, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Раньше Зеркаль заявила, что в Украине все еще осталось 66 российских дипломатов.

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Обновлено в 17:31 Как сообщал УНН, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ Россия также выслала 13 украинских дипломатов.

Обновлено в 18:44 По итогам инвентаризации правовой базы двусторонних отношений с Российской Федерацией, начатой Украиной после 2014 года, приостановлены или разорваны более 40 договоров.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.04.18, 16:02 Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 16:11 Украина и Россия с начала российской агрессии приостановили действие или разорвали 44 договора.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 16:36 МИД не видит целесообразности в сохранении договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ.  
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 18:44 По итогам инвентаризации правовой базы двусторонних отношений с Российской Федерацией, начатой Украиной после 2014 года, приостановлены или разорваны более 40 договоров.
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