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Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое

Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое (5 новостей)

«В связи с резким похолоданием Украина вдвое увеличила объёмы отбора газа из подземных хранилищ»

Задолженность посредников-газсбытов перед НАК “Нафтогаз Украины” за последние 12 месяцев увеличилась вдвое до 20,4 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“По состоянию на 9 января 2018 года суммарная задолженность региональных газоснабжающих предприятий составила 20,4 млрд грн (без учета объемов газа, поставленных в декабре), увеличившись за последние 12 месяцев вдвое”, — говорится в сообщении.

В компании надеются, что раскрытие этой информации поможет предотвратить дальнейшее неконтролируемое увеличению задолженности этих посредников, которым “Нафтогаз” обязан поставлять газ по текущим правилам, установленным Кабинетом Министров Украины.

“Вызывает беспокойство отсутствие надлежащим образом оформленного порядка проведения расчетов по финансированию государством льгот и субсидий населению (постановление Кабинета Министров № 951, которое вступило в силу с 1 января 2018 года). Новые правила создают для газсбытов возможность использовать профинансированые государством субсидии для расчетов с другими оптовыми поставщиками. В том числе, эти деньги могут использоваться для оплаты газа, проданного газсбытами не населению, а коммерческим потребителям”, - добавили в компании.

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Таким образом, согласно новым правилам, “Нафтогаз” обязан поставлять газ, но газсбыты могут направлять полученные за него деньги на расчеты с другими компаниями.

“Это не монетизация, а создание возможности для вывода денег как из ”Нафтогаза“, так и из государственного бюджета Украины. Рост задолженности газсбытов приведет к ухудшению финансового результата “Нафтогаза” и уменьшения платежей группы в госбюджет", - отметил председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое»
Фото Украина из-за морозов увеличила подъем газа из ПХГ почти вдвое
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Depo.ua Depo.ua  ·  15.01.18, 12:23 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу компании. "На 9 января 2018 года суммарная задолженность этих компаний составляет 20,4 млрд грн (без учета объемов газа, который был поставлен в декабре),…
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