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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:39
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Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ (7 новостей)

«Премьер рассказал о дальнейшей судьбе отношений Киева и Фонда»

В четверг, 18 января, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украина и IRENA: перспективы сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии". Участники: исполняющий обязанности главы топливно-энергетического Комитета Верховной Рады Украины по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский; глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук; председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков (ул.Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (044) 255-26-61, (050) 805-51-46, (097) 596-70-88, (096) 906-85-95, (044) 590-59-65, yulia.guk10@gmail.com, saeepressa@gmail.com.

Обновлено в 14:12 Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт (Julie Payette) заверила, что Канада продолжит поддержку Украины на международном, гуманитарном уровнях и в проведении реформ.

Обновлено в 14:39 Премьер рассказал о дальнейшей судьбе отношений Киева и Фонда

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ»
Фото Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ
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Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 12:32 Кабинет министров Украины нацелен на продолжене сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывает, что необходимые решения для этого будут приняты в скором времени.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.01.18, 12:33 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о намерении продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.
Телеграф Телеграф  ·  18.01.18, 12:46 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина намерена продолжать дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом.
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Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 14:39 Премьер рассказал о дальнейшей судьбе отношений Киева и Фонда
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Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ

Украина настроена на дальнейшее сотрудничество с МВФ
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