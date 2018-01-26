Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - премьер

Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Обновлено в 00:18 Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список офшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного ценообразования.

Обновлено в 01:51 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе встречи с эстонским премьером Юри Ратасом. Отмечается, что Эстонию внесли именно в перечень государств (территорий), хозяйственные операции с ... Источник: Политека.