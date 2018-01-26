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Политика
Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 01:51
· Эстония
Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - премьер

Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - премьер (14 новостей)

«Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран»

Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%, что может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

Обновлено в 00:18 Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список офшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного ценообразования.

Обновлено в 01:51 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе встречи с эстонским премьером Юри Ратасом. Отмечается, что Эстонию внесли именно в перечень государств (территорий), хозяйственные операции с ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - премьер»
Фото Гройсман: НБУ не принимал решений о включении Эстонии в список оффшорных стран
Фото Украина не вносила Эстонию в список офшоров, – Минфин
Фото Данилюк: список стран с подлежащими контролю в рамках ТЦО контрагентами ошибочно считать оффшорным
Фото Гройсман ответил на претензии Эстонии по офшорным зонам
Фото Украина не включала Эстонию в список офшоров – Гройсман
Фото Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран - Гройсман
Фото Офшорный скандал между Украиной и Эстонией: в Минфине прояснили ситуацию
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  26.01.18, 19:21 Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включени.и Эстонии в список оффшорных территорий
Телеграф Телеграф  ·  26.01.18, 19:37 Украина не включала Эстонию в список оффшорных стран.
Канал 112 Канал 112  ·  26.01.18, 20:28 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет. Об этом 25 января во время встречи с эстонским…
Facenews Facenews  ·  26.01.18, 20:53 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет. Об этом 25 января во время встречи с эстонским…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 21:06 Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список оффшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного…
Главред Главред  ·  26.01.18, 21:15 НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список офшорных территорий.
Факты Факты  ·  26.01.18, 21:28 Министр финансов Украины прокомментировал «офшорный» скандал
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.01.18, 21:52 Украина не включала Эстонию в перечень офшорных территорий, она лишь была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман…
Хвиля Хвиля  ·  26.01.18, 22:17 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет. Об этом 25 января во время встречи ...
УНН УНН  ·  26.01.18, 22:41 “Речь не идет о „список оффшоров“. Это перечень государств, операции с резидентами которых мы признаем контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Приравнивание…
Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 23:42 Список стран с подлежащими контролю в рамках ТЦО контрагентами ошибочно считать оффшорным. Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных территорий, она была включена в перечень стран, в которых ставка…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.01.18, 00:18 Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Украина не включала Эстонию в список офшорных зон – речь идет о перечне государств, операции с резидентами которых контролируются для целей трансфертного…
Politeka Politeka  ·  27.01.18, 01:51 Украина внесла Эстонию в список стран, где налог на прибыль ниже, чем в нашей стране, или где введен налог на выведенный капитал. О списке офшоров речь не идет Об этом заявил министр финансов Украины…
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