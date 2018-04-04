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Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных

Украина предложила РФ передать 23 россиян в обмен на политзаключенных (4 новости)

«Украинская сторона в Минске выразила готовность передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ»

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Во время заседания гуманитарного группы и на ТКГ в Минске украинская сторона выразила позицию о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы», – отметила она.

Геращенко также сообщила, что ключевыми сегодня в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной «пасхального» перемирия и новый этап освобождения заложников. «Конечно, мы поднимали вопрос и освобождения пленников, что в тюрьмах РФ, и с оккупированных территорий. Здесь мы готовы к самому широкому здоровому компромиссу, исключая неприемлемые позиции, как освобождение беркутовцев и тд.», – подчеркнула она

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Как ранее сообщал ForUm, адвокат Олега Сенцова заявил, что тот «готов написать» прошение о помиловании, если будет стоять вопрос об обмене. 

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации проработать список о помиловании 16 человек, среди которых Олег Сенцов и Александр Кольченко.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 18:04 Украинская сторона в Минске заявила о готовности передать России 23 заключенных за преступления против суверенитета и территориальной целостности россиян в обмен на украинских политзаключенных.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 18:32 Украинская сторона в Минске выразила готовность передать РФ 23 россиян в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ.
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