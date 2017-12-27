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Экономика и финансы
Гордон Гордон · · Обновлено в 13:11
· Экономика
Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA, - АП

Украина присоединилась к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии IRENA, - АП (4 новости)

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Присоединение Украины к Международному агентству по возобновляемым источникам энергии будет способствовать уменьшению зависимости украинской экономики от импорта традиционных энергоносителей, заявили в пресс-службе президента Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA)", сообщает 27 декабря пресс-служба главы государства.

"Реализация закона позволит нашему государству использовать мировой опыт в области возобновляемых источников энергии, расширит возможности привлечения лучших знаний и передовых технологий в этой сфере, а также эффективных финансовых механизмов реализации соответствующих проектов", сказано в сообщении.

Также отмечается, что участие Украины в IRENA "будет способствовать доступу нашей страны к льготным кредитам и получению рекомендаций по совершенствованию законодательства в области возобновляемой энергетики".

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"Присоединение к Уставу это очередной шаг к чистой, безопасной энергии, которая будет способствовать уменьшению зависимости экономики Украины от импорта традиционных энергоносителей и повышению эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов", добавили в пресс-службе.

Верховная Рада 5 декабря приняла инициированный президентом законопроект №0164 о присоединении Украины к уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии.

В документе говорится, что Украина сможет присоединиться к уставу на 30-й день после даты сдачи на хранение документа о присоединении.

В пояснительной записке отмечается, что членами IRENA являются 150 государств, еще 30 государств начали процесс получения членства.

"Программа работы агентства IRENA облегчает доступ к информации по вопросам выработки и использования энергии из возобновляемых источников, включая проверенные данные о потенциале возобновляемых источников энергии, передовой опыт, эффективные финансовые механизмы и данные относительно новейшей технологической экспертизы, а также предполагает предоставление практических советов развивающимся промышленным государствам по улучшению их нормативно-правовой базы, привлечению инвестиций и наращиванию потенциала в соответствующей сфере", говорится в записке.

Отмечается, что членство Украины в агентстве IRENA позволит подавать заявки в Абудабский фонд развития по поводу получения льготных кредитов. Бюджет фонда составляет $350 млн, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1 2% сроком до 20 лет, включая пятилетний льготный период, при условии софинансирования 50/50.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии организация, основанная в 2009 году для поддержки использования всех форм возобновляемых источников энергии. Организация была учреждена по инициативе правительства Германии. Устав организации вступил в силу 8 июля 2010 года.

Обновлено в 13:11 Кабинет министров одобрил проект указа президента о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса.

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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.12.17, 11:23 Присоединение к уставу IRENA позволит получить результаты новейших исследований и передового опыта о возобновляемых источниках энергии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 11:51 Президент Петр Порошенко подписал Закон "О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.17, 13:11 Кабинет министров одобрил проект указа президента о присоединении Украины к Конвенции о Европейском институте леса.
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