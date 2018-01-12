Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД (6 новостей) «Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения, - написала она»

Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи находится в критическом состоянии.Министерство иностранных дел требует освободить арестованного в оккупированном Россией Крыму крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи по состоянию здоровья. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", написала она.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе группу крымских татар Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции $7 тыс.

При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения 82-летней Веджие Кашке, женщина скончалась.

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24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года. 12 января арест продлили еще на два месяца.

В ночь на 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию, после чего его содержали в коридоре пульмонологического отделения. 2 января его снова отправили в СИЗО.

Адвокат обвиняемого Эдем Семедляев назвал состояние здоровья своего подзащитного критическим.

Обновлено в 21:27 Ведомство выражает протест Российской Федерации.

Обновлено в 21:37 "Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.