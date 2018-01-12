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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 21:37
· Россия · Аннексированный Крым · МИД
Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД

Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД (6 новостей)

«Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения, - написала она»

Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи находится в критическом состоянии.Министерство иностранных дел требует освободить арестованного в оккупированном Россией Крыму крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи по состоянию здоровья. Об этом сообщила в Twitter спикер МИД Марьяна Беца.

"Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", написала она.

23 ноября 2017 года российские силовики задержали в Симферополе группу крымских татар Дегерменджи, Кязима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции $7 тыс.

При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения 82-летней Веджие Кашке, женщина скончалась.

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24 ноября суд арестовал задержанных крымскотатарских активистов до 15 января 2018 года. 12 января арест продлили еще на два месяца.

В ночь на 14 декабря Дегерменджи попал в реанимацию, после чего его содержали в коридоре пульмонологического отделения. 2 января его снова отправили в СИЗО.

Адвокат обвиняемого Эдем Семедляев назвал состояние здоровья своего подзащитного критическим.

Обновлено в 21:27 Ведомство выражает протест Российской Федерации.

Обновлено в 21:37 "Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина требует освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи, который находится в критическом состоянии в РФ, - МИД»
Фото МИД Украины требует освободить крымскотатарского активиста, который в критическом состоянии в РФ
Фото МИД Украины потребовал от РФ освободить крымского татарина Дегерменджи, состояние которого критическое
Фото МИД требует освобождения крымскотатарского активиста Дегерменджи
Фото МИД требует освободить крымскотатарского активиста, задержанного в Крыму
Фото Украина требует от РФ освободить крымскотатарского активиста Дегерменджи
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 19:39 Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи в критическом состоянии, Министерство иностранных дел требует его освободить
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 20:01 Арестованный в Крыму крымскотатарский активист Бекир Дегерменджи в критическом состоянии, Министерство иностранных дел требует его освободить.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  12.01.18, 21:08 МИД Украины выражает протест России и требует освобождения крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, состояние которого сейчас оценивается как критическое. Об этом в Twitter написала пресс-секретарь…
РБК Украина РБК Украина  ·  12.01.18, 21:27 Министерство иностранных дел (МИД) Украины требует освободить задержанного в оккупированном Российской Федерацией (РФ) Крыму крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, находящегося в критическом…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  12.01.18, 21:37 "Состояние Дегерменджи критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения", - написала она.
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