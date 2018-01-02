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Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа

Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа (8 новостей)

«В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров»

Собственная добыча природного газа на Украине в 2017 году составила 20,8 млрд куб. м, что на 4,5% больше результатов 2016 года. Об этом во вторник агенству ТАСС сообщил представитель компании «Укртрансгаз».

«Добыча газа в 2017 году, по предварительным данным, выросла на 4,2% — 838,2 млн куб. м — по сравнению с минувшим годом, составив 20,8 млрд куб. м», — отметил он. В 2016 году рост добычи газа на украинских месторождениях составил 0,5%.

Потребление газа в 2017 году составило 32,4 млрд куб. м, сократившись за год на 4,1%. Дефицит топлива Киев покрыл за счет импорта.

Обновлено в 16:38 Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом – до 14,5 млрд куб. м

Обновлено в 16:50 В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа»
Фото "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил транзит газа на 13,1% и нарастил добычу на 4,8%
Фото Украина в 2017г увеличила импорт газа на 26,8%
Фото Украина в 2017г увеличила транзит газа на 13,7%
Фото Украина в 2017г увеличила добычу газа на 4,2%
Фото Украина установила четырехлетний рекорд по добыче газа
Фото Украина за год на четверть увеличила импорт природного газа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 10:12 НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил транзит газа на 13,1% по сравнению с 2016 годом – с 82,2 млрд куб м до 93 млрд куб. м, говорится в сообщении НАК.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 10:13 Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2 млрд 971,7 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 14 млрд 50,1 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 10:14 Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою газотранспортную систему (ГТС) на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 93 млрд 457,1 млн куб. м, свидетельствуют…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  02.01.18, 11:05 Добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась, по оперативным данным, на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 825,3 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 11:43 Украина увеличила добычу природного газа в 2017 году на 4,2% (+ 838,2 млн куб. м) в сравнении с 2016-м &ndash; до 20,8 млрд.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 16:38 Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,9 млрд куб. м) в сравнении с 2016 годом &ndash; до 14,5 млрд куб. м
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  02.01.18, 16:50 В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров
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