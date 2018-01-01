Украина уступила Польше место в Совете Безопасности ООН (8 новостей) «Место нашей страны в организации заняла Польша»

С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины. Польша была среди стран, избранных в Совбез в июне прошлого года, сообщала пресс-служба ООН.

Временными членами были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пяти постоянных (Китай, Россия, Британия, США и Франция) и 10 непостоянных, которых избирают на двухгодичный срок.

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Обновлено в 21:32 Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Обновлено в 22:00 Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.