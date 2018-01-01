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Газета День Газета День · · Обновлено в 22:00
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Украина уступила Польше место в Совете Безопасности ООН

Украина уступила Польше место в Совете Безопасности ООН (8 новостей)

«Место нашей страны в организации заняла Польша»

С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины. Польша была среди стран, избранных в Совбез в июне прошлого года, сообщала пресс-служба ООН.

Временными членами были также избраны Перу, Кувейт, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пяти постоянных (Китай, Россия, Британия, США и Франция) и 10 непостоянных, которых избирают на двухгодичный срок.

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Обновлено в 21:32 Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

Обновлено в 22:00 Кроме Польши, с 1 января в группе непостоянных членов пребывают, в частности, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина уступила Польше место в Совете Безопасности ООН»
Фото Украина уступила Польше место в Совете Безопасности ООН
Фото Украина уступила свое место в Совбезе ООН Польше
Фото Польша сменила Украину в Совете Безопасности ООН
Фото Польша сменила Украину в Совбезе ООН
Фото Польша сменила Украину в Совете Безопасности ООН
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.01.18, 14:22 Польша стала непостоянным членом организации от стран Восточной Европы. 
Факты Факты  ·  01.01.18, 16:56 Место нашей страны в организации заняла Польша
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  01.01.18, 18:44 С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба ООН.Отмечается, что Польша была среди стран,…
Фокус Фокус  ·  01.01.18, 18:45 С 1 января Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы вместо Украины. Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет, сообщает Польское…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  01.01.18, 20:04 С 1 января 2018 Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы.
Голос.UA Голос.UA  ·  01.01.18, 21:32 С 1 января 2018 года Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины. Польша была среди стран, избранных в Совбез в июне прошлого года. Об этом сообщили…
ИС ИС  ·  01.01.18, 22:00 С 1 января Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы вместо Украины. Она будет членствовать в Совбезе ООН в течение двух лет, сообщает…
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