  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов
Экономика и финансы
Униан Униан ·
· Миллиард долларов · Доллар
Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов

Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов (2 новости)

«Украина увеличила импорт нефтепродуктов почти до миллиарда долларов»

Основными поставщиками нефтепродуктов в Украину являются Россия и Беларусь.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх

Курс валют на 6 апреля: гривна пошла резко вверх
Алименты на родителей: министр соцполитики объяснил свое заявление

Алименты на родителей: министр соцполитики объяснил свое заявление
Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку
Курс НБУ на 6 апреля: Доллар подешевел на 20 копеек, евро – на 29 копеек

Курс НБУ на 6 апреля: Доллар подешевел на 20 копеек,…
Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились из-за выплат по госдолгу

Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились из-за выплат по госдолгу
Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили

Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем…
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл
В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений

В Ощадбанке объяснили массовое закрытие отделений
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рада допрашивает министров

Рада допрашивает министров
&quot;Рыба валяется под берегом&quot; - предприятие отравило реку

"Рыба валяется под берегом" - предприятие отравило реку
Рассказали, что пугает в планах крымских татар на Крым

Рассказали, что пугает в планах крымских татар на Крым
Металлурги будут обеспечены сырьем - Галасюк

Металлурги будут обеспечены сырьем - Галасюк
Как Украинцы зарабатывают на Пасхе – «Хочешь жить – умей вертеться»

Как Украинцы зарабатывают на Пасхе – «Хочешь жить – умей…
Украинцы активно зарабатывают на Пасхе – «Хочешь жить – умей вертеться»

Украинцы активно зарабатывают на Пасхе – «Хочешь жить – умей…
НАБУ взялось за фирму нардепа из-за махинации с квартирами для военных

НАБУ взялось за фирму нардепа из-за махинации с квартирами для…
Минфин решил усложнить теневой оборот наличных в сфере торговли и услуг

Минфин решил усложнить теневой оборот наличных в сфере торговли и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.