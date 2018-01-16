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Экономика и финансы
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 14:04
Украина в 2017 году сократила потребление антрацита на 46% - Кистион

Украина в 2017 году сократила потребление антрацита на 46% - Кистион (8 новостей)

«В Кабмине рассказали о способе экономии»

В течение 2017 года Украина, по предварительным данным, потребила 4,8 млн тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Показатель за 2016-й был почти в два раза выше – 8,9 млн тонн.

Обновлено в 12:50 В течение 2017 года Украина, по предварительным данным, потребила 4,8 млн тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Показатель за 2016-й был почти в два раза выше – 8,9 млн тонн.

Обновлено в 14:04 «2,3 млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещены углем газовой группы, добываемого в Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают - невозможного ничего не бывает», - отметил Кистион.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина в 2017 году сократила потребление антрацита на 46% - Кистион»
Фото Украина почти вдвое сократила потребление дефицитного антрацита – Кистион
Фото Украина в 2017 году потребила вдвое меньше антрацита
Фото Украина почти вдвое сократила потребление антрацита
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Униан Униан  ·  16.01.18, 10:56 Этого удалось достичь за счет увеличения генерации электроэнергии на ГЭС и АЭС, а также благодаря переводу блоков ТЭС на работу на газовом угле.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 11:07 Украина в 2017 году, по предварительным данным, сократила потребление антрацита на 46% (на 4,1 млн тонн) – до 4,8 млн тонн, сообщает пресс-служба Кабинета министров со ссылкой на вице-премьера Владимира…
Факты Факты  ·  16.01.18, 11:45 В Кабмине рассказали о способе экономии
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 12:14 Украина в 2017 году сократила потребление антрацита на 46% (4,1 млн т) &ndash; до 4,8 млн т.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 12:37 В 2017 году было использовано 4,8 млн тонн угля.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 12:46 За прошлый год Украина почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году.
ForUm ForUm  ·  16.01.18, 14:04 Украина в 2017 году почти вдвое меньше использовала угля антрацитовой группы, чем в 2016 году. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам энергетики и инфраструктуры Владимир Кистион. сообщили ForUm’у…
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