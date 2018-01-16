Украина в 2017 году сократила потребление антрацита на 46% - Кистион (8 новостей) «В Кабмине рассказали о способе экономии»

В течение 2017 года Украина, по предварительным данным, потребила 4,8 млн тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Показатель за 2016-й был почти в два раза выше – 8,9 млн тонн.

Обновлено в 12:50 В течение 2017 года Украина, по предварительным данным, потребила 4,8 млн тонн дефицитного угля антрацитовой группы. Показатель за 2016-й был почти в два раза выше – 8,9 млн тонн.

Обновлено в 14:04 «2,3 млн тонн угля марки «А» сэкономили за счет увеличения генерации атомных станций и гидроэлектростанций. 1,8 млн тонн антрацита замещены углем газовой группы, добываемого в Украине. Это очень хорошие показатели, которые доказывают - невозможного ничего не бывает», - отметил Кистион.