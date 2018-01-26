Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3% (5 новостей) «Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%»

Внедрение так называемого стимулирующего тарифообразования для отдельных облэнерго, по разным оценкам, может увеличить стоимость электроэнергии на 10-40% для конечных потребителей. Повышение тарифов для бизнеса все равно в итоге выльется в подорожание их продукции или услуг, ...

Обновлено в 17:23 Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% (на 1 млрд 149,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 166,3 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Обновлено в 19:28 Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%.