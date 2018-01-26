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  4. Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3%
Экономика и финансы
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 19:28
· Электроэнергия · Облэнерго · Апрель
Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3%

Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3% (5 новостей)

«Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%»

Внедрение так называемого стимулирующего тарифообразования для отдельных облэнерго, по разным оценкам, может увеличить стоимость электроэнергии на 10-40% для конечных потребителей. Повышение тарифов для бизнеса все равно в итоге выльется в подорожание их продукции или услуг, ...

Обновлено в 17:23 Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% (на 1 млрд 149,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 166,3 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Обновлено в 19:28 Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3%»
Фото Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%
Фото Украина в 2017г увеличила потребление электроэнергии на 0,3%
Фото Украина в 2017 г. увеличила экспорт электроэнергии на 28,6%
Фото Украина увеличила выработку электроэнергии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 16:25 Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2017 году увеличилось на 0,4% (на 596,8 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 155 млрд 414,2 млн кВт-ч, сообщили агентству…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 16:52 Потребление электроэнергии в Украине в 2017 году с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 0,3% (на 379,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 149,726 млрд кВт-ч, сообщили агентству…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 17:23 Украина в 2017 году увеличила экспорт электроэнергии на 28,6% (на 1 млрд 149,5 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 5 млрд 166,3 млн кВт-ч, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики…
Телеграф Телеграф  ·  26.01.18, 19:28 Украина в 2017г увеличила производство электроэнергии на 0,4%.
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