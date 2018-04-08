Украина выпустит экипаж "Норда" в Крым через пункт пропуска "Чонгар"

Экипажа крымского судна "Норд" пытался выехать с территории Украины вечером 7 апреля через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области, сообщили в Госпогранслужбе.Представители генерального консульства РФ под прикрытием своего иммунитета пытались вывезти из Украины команду крымского рыболовецкого судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Вчера, около 21 часов, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыли два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госпогранслужбы установили, что в автомобилях находятся граждане Украины, члены команды судна "Норд", а на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.
За попытку нарушения государственной границы лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 административного кодекса Украины (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы).
Экипажу судна не позволили пересечь границу и вернули их на территорию Украины.
Украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находились 10 членов экипажа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скрипаль, Стил, Браудер: экс-агент КГБ Карпичков рассказал о "расстрельнном списке" спецслужб РФ, - NBC News
28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.
30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что суд санкционировал арест "Норда".
3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море.
В министерстве иностранных дел РФ 3 апреля вручили ноту протеста временному поверенному в делах Украины в связи с задержанием судна "Норд".
6 апреля суд арестовал капитана судна "Норд" до 31 мая.
Приморский райсуд Мариуполя Донецкой области принял решение оштрафовать членов экипажа судна.
Обновлено в 11:28 В ночь на воскресенье, 8 апреля, команда судна Норд пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области.
Обновлено в 11:32 Отпущеный на свободу экипаж судна “Норд” пытался пересечь границу Украины, но был задержан и отправлен в Харьков.