Украина заработала больше 1 млрд грн на сдаче в аренду госимущества (3 новости) «Поступления в бюджет от аренды госимущества в 2017 году составили 1,041 млрд грн»

По состоянию на 22 декабря, Фонд государственного имущества обеспечил поступление в бюджет 1,041 млрд гривен от аренды государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По словам главы ФГИ Виталия Трубарова, это один из лучших показателей за все годы, что фонд передает имущество в аренду и совпадает с ранее прогнозированным.

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«Сегодня в базе фонда 5813 объектов, которые можно взять в аренду. Они все размещены на сайте ФГИ в открытом доступе. И Фонд заинтересован в том, чтобы органы управления передавали как можно больше объектов для аренды. Рядом с приватизацией аренда является действенным механизмом для развития государственного имущества», — отметил Трубаров.

В частности, в перечень входит ряд энергетических компаний, а именно, «Сумыхимпром», Львовский завод «Автопогрузчик», «Оснастка», «Криворожская теплоцентраль», «Львовская угольная компания», «Запорожский титано-магниевый комбинат» и другие.