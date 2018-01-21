Украинцев нет среди жертв пожара в пражском отеле - посол

Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.
"Среди погибших украинцев нет. Среди пострадавших также в настоящее время нет. Выясняем, были ли в отеле, есть ли среди эвакуированных", - сказал Перебийнис.
20 января вечером в центре Праги вспыхнул пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. Жертвами огня стали два человека, еще девять человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 16:43 В воскресенье две госпитализированные женщины скончались от полученных ранений уже в больнице.
Обновлено в 17:09 "Когда мы приехали, люди сидели в окнах на парапетах", - сказал глава пражской пожарной команды. Он отметил, что было сложно решить, кого эвакуировать первыми, так как люди были и в своих комнатах, и на крыше здания.