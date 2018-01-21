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Происшествия
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:09
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Украинцев нет среди жертв пожара в пражском отеле - посол

Украинцев нет среди жертв пожара в пражском отеле - посол (12 новостей)

«Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в отеле в центре Праги»

Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса.

"Среди погибших украинцев нет. Среди пострадавших также в настоящее время нет. Выясняем, были ли в отеле, есть ли среди эвакуированных", - сказал Перебийнис.

20 января вечером в центре Праги вспыхнул пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. Жертвами огня стали два человека, еще девять человек пострадали, пять из них находятся в тяжелом состоянии.

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Обновлено в 16:43 В воскресенье две госпитализированные женщины скончались от полученных ранений уже в больнице.

Обновлено в 17:09 "Когда мы приехали, люди сидели в окнах на парапетах", - сказал глава пражской пожарной команды. Он отметил, что было сложно решить, кого эвакуировать первыми, так как люди были и в своих комнатах, и на крыше здания.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцев нет среди жертв пожара в пражском отеле - посол»
Фото Украинцев нет среди жертв пожара в Праге - посол
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Европейская правда Европейская правда  ·  21.01.18, 12:22 В субботу вечером в центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David, в результате которого погибли три человека, еще девять пострадали.
Украинская правда Украинская правда  ·  21.01.18, 12:44 Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в гостинице в центре Праги.
УНН УНН  ·  21.01.18, 13:59 Из-за пожара в пражском отеле Eurostars David на улице Наплавни погибли  четыре человека. Об этом сообщает Radio Praha.В результате пожара умерло четверо человек. Из числа девяти пострадавших, в…
Телеграф Телеграф  ·  21.01.18, 14:18 Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил, что украинцев среди пострадавших в результате пожара в гостинице Праги нет.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.01.18, 14:42 Граждан Украины нет среди пострадавших и погибших в результате пожара в отеле в центре Праги.
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 14:45 Пожарные около трех часов тушили огонь на складе фейерверков на окраине Дели.Вечером 20 января на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар, в результате погибли…
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Канал 112 Канал 112  ·  21.01.18, 15:31 Вечером 20 января на складе фейерверков в промышленной зоне Бавана на окраине Дели в Индии произошел пожар, в результате погибли 17 человек, среди них 10 женщин, сообщает телеканал NDTV. Спастись удалось…
Гордон Гордон  ·  21.01.18, 16:37 Две женщины, получившие тяжелые травмы в результате пожара в пражском отеле Eurostars David, умерли в больнице.Количестве погибших в результате пожара в отеле Eurostars David, расположенном в центре…
Европейская правда Европейская правда  ·  21.01.18, 16:43 В воскресенье две госпитализированные женщины скончались от полученных ранений уже в больнице.
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