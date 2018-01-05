Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба (4 новости) «К весне социальный хлеб может вырасти в цене на 10%»

Цены в Украине в текущем году на хлебобулочные изделия будут расти постоянно Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Та, по словам эксперта, только за 2017 год социальный сорта хлеба подорожал на 22%, то есть на 2,4 гривни. «Многих рядовых украинцев интересует вопрос о цене на продукт №1 – хлеб. Среднестатистическая цена социального ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:30 На социальный, то есть, самый дешевый хлеб, в этом году цена будет постоянно расти, отметил эксперт.