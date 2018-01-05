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Украина
Politeka Politeka · · Обновлено в 21:30
· Текущий год · Украинцы · Хлеб · Хлебобулочные изделия · Директор
Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

Украинцев предупредили о резком подорожании хлеба (4 новости)

«К весне социальный хлеб может вырасти в цене на 10%»

Цены в Украине в текущем году на хлебобулочные изделия будут расти постоянно Об этом сообщил директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Та, по словам эксперта, только за 2017 год социальный сорта хлеба подорожал на 22%, то есть на 2,4 гривни. «Многих рядовых украинцев интересует вопрос о цене на продукт №1 – хлеб. Среднестатистическая цена социального ... Источник: Политека.

Обновлено в 21:30 На социальный, то есть, самый дешевый хлеб, в этом году цена будет постоянно расти, отметил эксперт.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  05.01.18, 19:33 В 2018 году в Украине будет постоянно расти цена на самый дешевый хлеб — социальный.
Факты Факты  ·  05.01.18, 20:29 К весне социальный хлеб может вырасти в цене на 10%
Голос.UA Голос.UA  ·  05.01.18, 21:30 Цена на самый дешевый, социальный хлеб в Украине уже в январе подскочит на 10%. Повышение минимальной зарплаты и девальвация гривны приведут к дальнейшему росту цены на социальный хлеб. Об этом корреспонденту…
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