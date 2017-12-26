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Общество
Хвиля Хвиля · · Обновлено в 11:44
· Лавинная опасность · Карпаты
Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах (6 новостей)

«Лавинная опасность достигает 3 уровня»

В Карпатах в связи с оттепелью отмечается лавинная опасность, в местных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. «По данным Гидрометцентра, 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах удержится значительная (3 ...

Обновлено в 11:21 В Карпатах в связи с оттепелью отмечается лавинная опасность, в местных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. «По данным Гидрометцентра, 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах удержится значительная (3 ...

Обновлено в 11:44 Кроме опасности схождения лавин, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках Украины.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах»
Фото Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Фото Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Фото Спасатели предупредили о лавинной опасности в Карпатах
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  26.12.17, 09:30 Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 09:40 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах ожидается значительная (3 уровень) снеголавинная опасность.
Телеграф Телеграф  ·  26.12.17, 10:17 В Карпатах из-за оттепели появилась лавинная опасность, в реках поднимется уровень воды.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.12.17, 10:18 В Карпатах в связи с оттепелью отмечается лавинная опасность, в местных реках ожидается подъем уровня воды, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Голос.UA Голос.UA  ·  26.12.17, 11:44 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах ожидается значительная (3 уровень) снеголавинная опасность. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Кроме опасности схождения…
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