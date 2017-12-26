Украинцев предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В Карпатах в связи с оттепелью отмечается лавинная опасность, в местных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. «По данным Гидрометцентра, 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах удержится значительная (3 ...

Обновлено в 11:21 В Карпатах в связи с оттепелью отмечается лавинная опасность, в местных реках ожидается подъем уровня воды. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. «По данным Гидрометцентра, 26 декабря в связи с оттепелью в Карпатах удержится значительная (3 ...

Обновлено в 11:44 Кроме опасности схождения лавин, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках Украины.