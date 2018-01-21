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Главком Главком · · Обновлено в 22:00
Українців серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі може бути більше, - Клімкін

Українців серед загиблих внаслідок нападу у Кабулі може бути більше, - Клімкін (6 новостей)

«У столиці Афганістану Кабулі внаслідок атаки на готель могли загинути більше громадян України»

У Кабулі внаслідок атаки бойовиків на готель загинули двоє пілотів української приватної авіакомпанії «Українські крила». Про у коментарі «Громадському» повідомив директор цієї авіакомпанії Володимир Костенко.

Костенку цю інформацію підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Один з пілотів — уродженець Первомайська Харківської області, 1974 року народження.

Інформації щодо другого загиблого пілота станом на вечір 21 січня поки немає.

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Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі. Внаслідок нападу загинули щонайменше п’ятеро людей. Один з них - українець.

Загиблий українець за попередньою інформацією працював в місцевій авіакомпанії.

Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що кількість українців, які загинули через атаку терористів на готель у Кабулі, може зрости, а МЗС, у свою чергу, підтвердило, що мова йде про більше ніж одного загиблого українця.

ВВС із посиланням на інформацію поліції Кабула повідомила, що в результаті нападу терористів загинули дев’ять громадян України. Проте міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про загибель шести українців. 

Речник міністерства внутрішніх справ Афганістану Наджиб Даніш вказав, що були звільнені близько ста заручників, включно з 16 іноземцями. Були вбиті щонайменше двоє нападників, додав він.

Наразі жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад. Зазвичай такі напади в Кабулі та інших афганських містах здійснюють бойовики руху «Талібан».

Обновлено в 21:25 Костенку цю інформацію підтвердила афганська авіакомпанія Kam Air, яка наймала українських фахівців.

Обновлено в 22:00 Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу сім'ям українських громадян, які загинули внаслідок теракту в Афганістані.

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iPress iPress  ·  21.01.18, 16:57 У столиці Афганістану Кабулі внаслідок атаки на готель могли загинути більше громадян України.
iPress iPress  ·  21.01.18, 17:55 В результаті терористичного нападу на готель "Інтерконтиненталь" в столиці Афганістану, Кабулі, загинули щонайменше 18 людей, включаючи 14 іноземців.
iPress iPress  ·  21.01.18, 18:40 Поліція Кабула повідомляє про загибель дев'ятьох громадян України внаслідок терористичного нападу на готель у столиці Афганістану.
iPress iPress  ·  21.01.18, 20:30 Угруповання "Талібан" узяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей, серед загиблих українці.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
iPress iPress  ·  21.01.18, 22:00 Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати всю необхідну допомогу сім'ям українських громадян, які загинули внаслідок теракту в Афганістані.
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