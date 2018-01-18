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Общество
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 15:22
· Правительство · Пенсионный возраст
Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат соцпомощь - постановление Кабмина

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат соцпомощь - постановление Кабмина (4 новости)

«Стали известны детали механизма назначения временной помощи в Украине»

Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату.

Об этом сообщает издание «Новое время» со ссылкой на «Урядовый портал».

Временную помощь получат те граждане, которые уже достигли пенсионного возраста, но имеют менее 15 лет страхового стажа, то есть не заработали свою пенсию.

Выплаты будут производить в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2020 года. назначают структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения районных, городских райгосадминистраций.

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Назначение соцпомощи предполагает учёт имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода гражданина.

Выплаты будут перечислять каждые шесть месяцев, с учетом изменений имущественного состояния человека и среднемесячного совокупного дохода.

Соцпомощь выплачивается до достижения гражданином возраста, с которого он приобретает право на получение пенсии.

Обновлено в 15:22 Стали известны детали механизма назначения временной помощи в Украине

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат соцпомощь - постановление Кабмина»
Фото Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но без права на пенсию, получат соцпомощь - постановление Кабмина
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  18.01.18, 11:29 Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающему лицу, которое достигло пенсионного возраста, но не приобрело право на пенсионную выплату
Новое Время Новое Время  ·  18.01.18, 12:55 Кабмин утвердил порядок назначения временной государственной соцпомощи неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, но без права на пенсионную выплату.
Обозреватель Обозреватель  ·  18.01.18, 15:22 Стали известны детали механизма назначения временной помощи в Украине
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