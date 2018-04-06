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Украинцы назвали свои любимые праздники

Украинцы назвали свои любимые праздники (5 новостей)

«Как оказалось, Пасха больше популярна среди женщин»

Украинцы назвали Пасху (82% опрошенных), Рождество (81%) и Новый год (79%) самыми популярными официальными праздниками.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 12:49 В целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением: только 3% опрошенных не назвали какой-нибудь праздник как важyный или любимый.
Униан Униан  ·  06.04.18, 13:58 Лишь 3% украинцев не считают какие-либо официальные праздники важными или любимыми.
Факты Факты  ·  06.04.18, 14:17 Как оказалось, Пасха больше популярна среди женщин
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