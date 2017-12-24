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Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский

Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский (4 новости и 1 видео)

«Александр Квасьневский рассказал о проблемах своей страны»

Украинцы, которые работают на территории Польши, важны для поляков и для экономики этой страны.

Об этом заявил бывший президент Польши Александр Квасьневский. Информирует "112 Украина".

"Первое – они помогают нашей экономике. Вам нужно знать, что после вхождения Польши в ЕС более 2,5 миллиона поляков уехали работать, прежде всего, в Великобританию, Ирландию, Францию, и, конечно, сегодня без наших украинских друзей очень трудно развивать строительство. Это нормально. Это, по-моему, такой свободный рынок труда, где украинцы находят в Польше хорошую работу с лучшей зарплатой, чем у себя. А для нашей экономики они очень важны", – пояснил Квасьневский.

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Он также убеждал, что между двумя странами нет культурного конфликта.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.17, 18:25 Украинцы, которые работают на территории Польши, важны для поляков, так как развивают экономику.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.12.17, 19:28 Александр Квасьневский рассказал о проблемах своей страны
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.12.17, 20:44 Президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский заявил, что не видит в Смоленской трагедии никакого политического заговора.
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