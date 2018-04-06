Украинцы в 2017 году купили в Польше больше всех земли среди иностранцев из-за пределов ЕС.
Украинцы скупают землю в Польше
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