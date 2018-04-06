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Украинцы скупают землю в Польше

Украинцы скупают землю в Польше (4 новости)

«Украинцы в 2017 году купили в Польше земли больше других иностранцев из-за пределов ЕС»

Украинцы в 2017 году купили в Польше больше всех земли среди иностранцев из-за пределов ЕС.

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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 21:21 МВД Польши сообщило, что граждане Украины получили 50% всех разрешений на покупку земли в Польше, выданных иностранцам.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.04.18, 21:23 Украинцы в 2017 году купили в Польше земли больше других иностранцев из-за пределов ЕС
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Украинцы скупают землю в Польше

Украинцы скупают землю в Польше
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