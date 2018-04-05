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Экономика и финансы
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 12:05
· Продажа · Украинцы · Доллар · Банковская система · Март
Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили

Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили (4 новости)

«С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 381 миллион долларов»

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 104,9 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. За месяц банки продали наличной валюты населению на 715,8 миллиона долларов, купили – на 820,7 миллиона долларов. Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.

Обновлено в 12:05 Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили»
Фото Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили
Фото Украинцы в марте продали банкам на $105 млн больше, чем купили
Фото Украинцы в марте продали валюты на 105 миллионов долларов больше, чем купили
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  05.04.18, 09:36 С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 381 миллион долларов.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.04.18, 10:10 Украинцы в марте 2018 года купили у банков валюту на эквивалент $715,8 млн, тогда как продали им на $820,7 млн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) на веб-сайте.
ForUm ForUm  ·  05.04.18, 12:05 Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 104,9 миллиона долларов.По данным Национального банка Украины,…
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