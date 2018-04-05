Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили (4 новости) «С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 381 миллион долларов»

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 104,9 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. За месяц банки продали наличной валюты населению на 715,8 миллиона долларов, купили – на 820,7 миллиона долларов. Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.

Обновлено в 12:05 Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.