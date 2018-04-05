Украинцы в марте продали валюты на $105 миллионов больше, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в марте составила 104,9 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины. За месяц банки продали наличной валюты населению на 715,8 миллиона долларов, купили – на 820,7 миллиона долларов. Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.
Обновлено в 12:05 Также сообщается, что с начала года – за январь-март - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки достиг 380,8 миллиона долларов.