Украинцы зарегистрировали в Эстонии наибольшее количество компаний карточкой э-резидента

Блиц-интервью руководителя таллиннского офиса юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Виталия Галицких агентству "Интерфакс-Украина"

Обновлено в 14:10 Граждане Украины лидируют среди иностранцев, которые воспользовались карточкой электронного гражданства Эстонии и зарегистрировали там свой бизнес.

Обновлено в 14:21 Граждане Украины лидируют среди иностранцев, которые воспользовались карточкой электронного гражданства Эстонии и зарегистрировали там свой бизнес. Об этом сообщил руководитель таллинского офиса юридической фирмы Виталий Галицких, передает «Интерфакс-Украина». С начала внедрения системы электронного гражданства украинцы зарегистрировали 423 компании. При этом электронное гражданство получил 2131 украинец. «Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет регистрировать компании онлайн, использовать интернет-банкинг, подписывать договоры электронной подписью, подавать иски в суд», — объяснил Галицкий. Всего в Эстонии карточку электронного резидентства получили 3,44 миллиона лиц и компаний. Электронное гражданство внедрили в Эстонии в конце 2014 года. Оно дает возможность лицу, которое его получило, открывать бизнес и пользоваться большинством государственных услуг. С помощью системы правительство страны надеется оживить бизнес-активность и привлечь международные инвестиции. В декабре 2017 года украинцы занимали третье место по количеству полученных карт э-резидента в Эстонии.