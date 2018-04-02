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Украинец нарисовал обложку для альбома Элтона Джона (3 новости) «Двойной альбом кавер-версия будет выпущен 6 апреля»

Украинский художник из Черкасс Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения нового альбома Элтона Джона Revamp, который выйдет 6 апреля. Об этом пишет DTF Magazine.

"На меня вышли из британской Studio Fury — они ранее уже работали с Universal Music — и предложили сделать иллюстрации для обложки, наполнение диска, Мерч и т.д", — сказал художник.

В итоге было создано семь иллюстраций, одну из которых можно увидеть на обложке, а остальные находятся внутри.

По словам художника, обложка и другие иллюстрации — это новые работы, а идея целиком принадлежит студии и клиенту. В таких проектах всегда четко прописаны гайдлайны, студия точно знает, что хочет получить.

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"Они имели полный контроль над процессом работы, вплоть до выбора цветовой схемы, ракурсов, деталей", — добавил Колотуша.

Альбом Revamp будет состоять их лучших хитов Элтона Джона в исполнении известных музыкантов — Майли Сайрус, Сэма Смита, Эда Ширана, Pink, Coldplay, Леди Гаги, Logic, Florence + The Machine, The Killers и других.

Как сообщалось ранее, Элтон Джон отменил два концерта ради свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.