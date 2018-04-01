Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на чемпионате Европы по быстрым шахматам.
Чемпионат прошел в Тбилиси, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины.
После одиннадцати туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками набрали по 8 очков.
Победителя и призеров определили по дополнительным показателям.
"Серебро" получила россиянка Анастасия Боднарук.
Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина стала четвертой.
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Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии 0,5 очка.
Ранее "Фокус" писал о том, что Анна Музычук готова лишиться чемпионских титулов, но не предаст свои принципы.
Обновлено в 23:54 Анна Музычук гарантировала чемпионство за два тура до конца соревнований.