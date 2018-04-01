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Фокус Фокус · · Обновлено в 23:54
Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам

Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам (4 новости)

«Четвертое место на турнире заняла еще одна украинка Анна Ушенина»

Украинская шахматистка Анна Музычук заняла третье место на чемпионате Европы по быстрым шахматам. 

Чемпионат прошел в Тбилиси, сообщает официальный сайт Спортивного комитета Украины. 

После одиннадцати туров Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной, а также тремя другими шахматистками набрали по 8 очков. 

Победителя и призеров определили по дополнительным показателям. 

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"Серебро" получила россиянка Анастасия Боднарук. 

Музычук выиграла "бронзу", а Ушенина стала четвертой. 

Среди мужчин в быстрых шахматах лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который занял седьмое место, уступив победителю Ивану Шаричу из Хорватии 0,5 очка. 

Ранее "Фокус" писал о том, что Анна Музычук готова лишиться чемпионских титулов, но не предаст свои принципы.

Обновлено в 23:54 Анна Музычук гарантировала чемпионство за два тура до конца соревнований.

ФОТО К НОВОСТИ: «Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам»
Фото Украинка Анна Музычук выиграла бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам
Фото Анна Музычук – призер чемпионата Европы по быстрым шахматам
Фото Украинская шахматистка Музычук выиграла чемпионат Европы по блицу
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.04.18, 19:18 Украинская шахматистка Анна Музычук стала победительницей женского чемпионат Европы по блицу, который проходил в Батуми (Грузия).
Униан Униан  ·  01.04.18, 19:43 Четвертое место на турнире заняла еще одна украинка Анна Ушенина.
Униан Униан  ·  01.04.18, 23:54 Анна Музычук гарантировала чемпионство за два тура до конца соревнований.
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